PLANEJAMENTO FAMILIAR

China considera incentivos para casais terem segundo filho Apesar do número de nascimentos ter subido após o fim da política do filho único, a quantidade ainda não é suficiente

No ano passado, a China aboliu oficialmente a política do filho único. Agora, o país considera dar incentivos financeiros para que os casais tenham um segundo filho. Apesar do fim da política ter ocasionado mais nascimentos, as taxas foram menores do que o esperado. A grande queixa dos chineses é a falta de dinheiro para ter uma segunda criança.

A falta de dinheiro foi o que, provavelmente, motivou o vice-ministro para a Saúde Nacional e para a Comissão de Planejamento Familiar, Wang Peian, a revelar, no último fim de semana, que a medida está sendo analisada pelo governo.

No ano passado, a China registrou um contingente de 18,46 milhões de bebês, segundo a Comissão de Saúde Nacional e Planejamento Familiar, 11,5% a mais do que em 2015. “Está totalmente dentro das expectativas. Mas ainda há barreiras que precisam ser contornadas”, disse Peian em uma conferência sobre bem-estar social. “Ter um segundo filho é um direito de cada família na China, mas o custo se tornou um gargalo que prejudica a decisão.”

Ainda não se sabe o que o governo pretende oferecer as famílias, mas esta é a primeira vez que uma autoridade de alto nível desta pasta anuncia um movimento ousado para estimular a taxa de natalidade do país.

Com a população envelhecendo e os trabalhadores saindo da faixa de idade considerada economicamente ativa, o governo precisou abolir sua política do filho único, vigente desde 1979. Apesar de o número de nascimentos em 2016 ter sido um recorde para o século XXI, os especialistas alertam que o número não é suficiente para o problema demográfico que o país terá de enfrentar no médio prazo.

