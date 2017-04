ECONOMIA

China cresce 6,9% no primeiro trimestre Trata-se do melhor desempenho registrado pelo país nos últimos 18 meses

A economia chinesa cresceu 6,9% no primeiro trimestre deste ano. Trata-se do melhor desempenho registrado pelo país nos últimos 18 meses. Os dados foram anunciados nesta segunda-feira, 17, pelo Departamento Nacional de Estatísticas da China.

O resultado superou as previsões do mercado financeiro, que projetava um crescimento de 6,8% para o período. Ele foi resultado do aumento dos gastos do governo chinês para estimular os setores industrial e imobiliário.

Em 2016, a economia chinesa cresceu 6,7%, o menor patamar registrado nos últimos 26 anos. Este ano, o governo projeta uma expansão de 6,5% no PIB.

Fontes:

Financial Times-Chinese economy grows 6.9% in first quarter