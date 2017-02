NEGÓCIOS

China investe pesado em linhas de trem na África Poucos lugares estão sendo remodelados pelo rolo compressor internacional chinês como a África

No mês passado, o trem das 10h24 saiu da capital da República do Jibuti levando importantes nomes do Nordeste Africano. Embalados por um coro de cantores tribais, alguns líderes africanos, diplomatas europeus e ícones do cenário pop subiram as escadas da recém inaugurada estação ferroviária e fizeram a viagem inaugural dos belos e modernos vagões.

“É, de fato, um momento histórico, um orgulho para nossas nações e nossos povos. Esta linha vai mudar o cenário social e econômico para os nossos dois países”, disse Hailmariam Desalegn, o primeiro-ministro da Etiópia, pouco antes de o trem – o primeiro transnacional elétrico do continente – partir para Addis Ababa, capital de seu país.

Mas, talvez, a grande estrela da ocasião fosse a China, que foi responsável pelo design do sistema, forneceu os trens e “emprestou” centenas de engenheiros durante os seis anos que levaram para planejar e construir a linha de quase 750 km, além de financiar quase o total de US$ 4 bilhões necessários para o projeto.

Depois de construir uma das mais extensas e modernas linhas de trem em seu próprio país, a China está globalizando seus recursos e especialidades. Vagões de metrô chineses logo aparecerão em Chicago e Boston, alguns já fazem parte da linha no Rio de Janeiro, Pequim está construindo uma linha de alta velocidade de US$ 5 bilhões na Indonésia, e o governo chinês recentemente inaugurou um serviço de frete entre Londres e Pequim. Outro projeto ambicioso é a linha Pan-Asia, de 3.863 km, que ligaria Laos, Tailândia e Cingapura.

Mas poucos lugares estão sendo remodelados pelo rolo compressor internacional chinês como a África, um continente que viu poucas novas linhas de trem no último século. Apesar de anos de crescimento econômico estável, a África Subsaariana continua a ser prejudicada por um déficit de infraestrutura, de acordo com o banco Africa Development, com apenas metade de suas rodovias pavimentadas e cerca de 600 milhões de pessoas sem acesso à eletricidade.

Empresas chinesas, muitas estatais e batalhando contra a desaceleração da economia do país, gastaram US$ 50 bilhões por ano em novos portos, rodovias e aeroportos através do continente, de acordo com a China Africa Research Initiative, da Escola John Hopkins de Estudos Internacionais Avançados. Muitos dos projetos fazem parte da Nova Rota da Seda, de Pequim, um esforço de US$ 1 trilhão, que pretende aprofundar os laços entre a China e seus parceiros comerciais.

Fontes:

The New York Times-Joyous Africans Take to the Rails, With China’s Help