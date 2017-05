TENSÃO

China testa míssil próximo à Península Coreana Ministério da Defesa do país anuncia lançamento de míssil na mesma região que a Coreia do Norte testou armas nucleares

A China anunciou na última terça-feira, 9, que testou recentemente um novo tipo de míssil guiado no mar de Bohai, próximo da Península Coreana, mesmo local que o governo da Coreia do Norte realizou testes nucleares.

O anúncio foi feito no mesmo dia em que ocorreram as eleições presidenciais da Coreia do Sul, ampliando a tensão na região. No entanto, não foi divulgada a data que o lançamento do míssil chinês foi feito.

Segundo o comunicado divulgado pelo Ministério da Defesa chinês, o teste teve como objetivo “colocar à prova as capacidades operacionais das Forças Armadas para responder com eficácia a ameaças à segurança nacional”.

Apesar do comunicado não deixar claro que ameaças seriam, o governo chinês já demonstrou descontentamento com a implantação do sistema americano antimísseis na Coreia do Sul. Pequim considera que o sistema, instalado em resposta ao testes nucleares de Pyongyang, também ameaça a soberania chinesa.

Recentemente, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Geng Shuang, declarou que o país estava completamente dedicado à desnuclearização da península e à manutenção da paz e da segurança por meio de conversas. No entanto, afirmou que a China tomaria as “medidas necessárias para defender os seus interesses” caso o sistema antimísseis americano se mantenha em operação na Coreia do Sul.

