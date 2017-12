Chineses protestam contra repressão a migrantes

PEQUIM

Centenas de manifestantes foram às ruas de Pequim no último domingo, 10, para protestar contra a repressão do governo a migrantes na capital do país. Os protestos começaram nas ruas da aldeia de Feijia, que fica 20 quilômetros a nordeste da Praça Tinanmen, a “Praça da Paz Celestial”.

Ativistas revelaram que milhares de migrantes chineses foram forçados a deixar suas casas na periferia de Pequim desde o final de novembro, quando o governo local intensificou os esforços para expulsar trabalhadores migrantes da capital. Isso porque o governo de Pequim estipulou uma população máxima de 23 milhões de habitantes em 2020 para a cidade, que já conta com 22 milhões de moradores.

Os protestos não foram divulgados na imprensa, que é controlada pelo Partido Comunista, mas vídeos do movimento se espalharam pela internet, contando com o apoio de ativistas de direitos humanos ao redor do mundo. Nas imagens era possível ver uma multidão caminhando ao norte da autoestrada, que leva ao Aeroporto Internacional de Pequim.

Um grupo carregava uma bandeira com os dizeres “Baoli quan qinfan renquan” (As expulsões forçadas violam os direitos humanos, em tradução livre). O editor do site de direitos humanos chinachange.org, Yaxue Cao, afirmou que a “’baixa população’ está batendo de volta”.

Acadêmico da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, Eli Friedman, afirmou que o protesto, que coincidiu com o Dia Internacional dos Direitos Humanos – celebrado no último domingo, 10 – pareceu ter sido o primeiro desde que a expulsão de migrantes chineses de Pequim começou.

Segundo Friedman, a manifestação sugere que o governo de Pequim pode ter calculado erradamente quanta indignação seria gerada pela expulsão dos migrantes da cidade.

“Eles têm um aparelho muito bem desenvolvido para responder (a esse tipo de protesto). Eles fazem algumas divisões (entre líderes de protesto), fazem alguns compromissos, pagam poucas pessoas. Podem prender algumas pessoas ou, às vezes, até bater em algumas pessoas. Mas, geralmente, sua repressão é bastante direcionada – eles não fazem prisões em massa na maioria dos casos – e fazem o problema desaparecer”, explicou Friedman.

Friedman disse ainda que o governo não permitiria os protestos, caso eles parecessem estar contaminados por grupos “potencialmente explosivos politicamente”, como estudantes ou membros da classe média.

Várias vítimas da repressão governamental apontaram a culpa de Xi Jinping na campanha de repressão a migrantes em Pequim. “Eu acho que o que está acontecendo é que Xi Jinping tem água na cabeça”, disse um migrante chinês indignado, que protestava na província de Anhui.

“As pessoas sabem que não existe nenhuma maneira do chefe do Partido Comunista de Pequim, Cai Qi, ou qualquer pessoa no governo municipal de Pequim fazer algo nesse nível sem a aprovação de Xi Jinping”, destacou Friedman.

