Cidade palestina de Hebron é declarada Patrimônio Mundial Decisão da Unesco irritou o governo de Israel, que acusa entidade de ser uma ferramenta política

O Comitê de Patrimônio Mundial da Unesco declarou na sexta-feira, 7, a área antiga da cidade de Hebron, na Cisjordânia ocupada, como “zona protegida” do Patrimônio Mundial, como um lugar de “valor universal excepcional em perigo”.

Com 12 votos a favor, três contra e seis abstenções, o comitê reunido na cidade polonesa de Cracóvia decidiu incluir o centro histórico da cidade tanto na lista de Patrimônio Mundial, quanto na de patrimônio em perigo. A decisão acabou irritando o governo de Israel.

Hebron é a terceira cidade histórica da Palestina a entrar na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. A cidade histórica tem uma população de 200 mil palestinos e algumas centenas de colonos israelenses. O local abriga um templo sagrado que os muçulmanos chamam de Mesquita de Ibrahim e os judeus de Túmulo dos Patriarcas. É a mais recente disputa diplomática entre palestinos e israelenses levadas à Unesco.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Emmanuel Nahson, chamou a decisão da Unesco de vergonhosa. “A decisão da Unesco sobre Hebron e o Túmulo dos Patriarcas é uma mancha moral. Esta organização irrelevante promove uma história falsa. Vergonhoso para a Unesco”, disse em sua conta no Twitter.

O ministro da Educação israelense, o ultranacionalista Naftali Bennett, também condenou a decisão e acusou o órgão de ser “uma ferramenta política, em vez de uma organização profissional”.

Já os palestinos comemoram e tratam a decisão como um “êxito diplomático”. “Esta votação é um êxito para a batalha diplomática travada pelos palestinos em todas as frentes, ante a pressão israelense e americana sobre os Estados membros”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores do país em um comunicado. O ministro palestino do Turismo, Rula Maayah, também destacou que a cidade e sua mesquita “pertencem historicamente ao povo palestino”.

