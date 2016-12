VIRADA DO ANO

Cinco coisas para fazer antes que o ano acabe O ano já está chegando ao fim, mas ainda há tempo para colocar algumas coisas em prática

O período entre o Natal e o Ano Novo é uma espécie de limbo. Neste período, é comum refletir sobre o ano que está terminando e fazer planos para o próximo. Enquanto o calendário não se renova, veja algumas dicas do que ainda pode ser feito antes da virada do ano.

1) Faça as pazes com sua situação atual: Esqueça um pouco suas ambições e aproveite o momento que está vivendo agora. Deixe as tensões no passado e dê importância às boas relações com colegas de trabalho ou familiares. Relaxe e pense que alguns planos podem esperar até o próximo ano. Enquanto isso, aproveite para tirar aquela soneca merecida.

2) Seja bom com sua família: Talvez não seja a época em que todos os membros da família estão de bom humor, mas esse é o momento de reunir forças para superar as diferenças. Acredite, ninguém deseja começar o ano nutrindo ressentimentos com familiares. Se a situação ficar muito complicada, saia para dar um passeio. É feriado! Você tem tempo livre.

3) Faça algo cultural. Conheça a sua cidade: Pense nos lugares que você sempre quis conhecer. Aproveite para pôr isso em prática enquanto passeia de mãos dadas com quem ama. Museus, cinemas e até mesmo lojas de rua podem revelar um lado desconhecido de sua cidade natal.

4) Termine aquilo que ficou inacabado: Termine tudo o que ficou pendente. Um livro que começou a ler, um suéter que você ainda não terminou de costurar, aproveite esse momento de recesso para terminar tudo o que está inacabado. Assim você poderá começar 2017 livre para novas experiências.

5) Faça planos para o ano novo: Não estamos falando de vir com as famosas promessas “furadas”, como largar o cigarro, beber menos ou estudar mais. Porém, se você tem uma meta para o ano que vem, deve estabelecer uma data e começar sem pestanejar. Concentre-se apenas no que você realmente deseja fazer. Escrever uma lista pode ajudar.

Fontes:

The Atlantic Wire-10 Things to Do Before 2012 Ends