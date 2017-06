Mais armas, menos proprietários

Colecionadores aquecem setor de armas nos EUA Número de proprietrários de armas nos Estados Unidos cai, mas os colecionadores antigos continuam aumentando seu arsenal

Pesquisas sugerem que a proporção de domicílios americanos que possuem armas caiu de cerca de 50% no início da década de 80 para cerca de 35% hoje em dia.

Mesmo à medida que o número de proprietários de armas cai, o número de armas nos EUA parecer estar aumentando. Isso só pode ser monitorado indiretamente – não há nem nunca haverá nenhum registro nacional de armas. No entanto, é possível observar o número de consultas a antecedentes criminais solicitados por lojas de armas, os quais aumentaram. Essa medida não é perfeita, porque uma consulta de antecedentes pode não anteceder uma venda, ou, ao mesmo tempo, pode ser usada para a compra de várias armas. Outro modo é inferir o total de vendas a partir dos dados coletados pelo Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, que monitora quantas armas são fabricadas nos EUA, bem como suas importações e exportações. Ambas as medidas revelam um aumento no número de armas compradas.

Uma vez que há centenas de milhões de armas nos EUA (a pesquisa Small Arms, um projeto suíço, estima que o número seja de 89 por 100 pessoas, o que coloca o país no primeiro lugar com folga em relação ao segundo colocado, o Iêmen, com 55 por 100 pessoas), isso significa que os colecionadores precisam de muito espaço para guardar suas armas.

Fontes:

The Economist-Locked and loaded