Comércio da maconha segue crescendo nos EUA Apesar de uma política mais conservadora do governo, o setor de produção e comercialização de maconha nos Estados Unidos continua a crescer

Mais da metade dos estados americanos legalizaram o uso da cannabis para fins medicinais, muitas vezes com uma atitude tolerante em relação a outros tipos de uso. Oito estados aprovaram a legalização da maconha para fins recreativos. O valor de mercado do setor de produção e comercialização de maconha avaliado em cerca de US$6 bilhões no ano passado, terá um aumento acentuado em 2018, com o início das vendas para uso recreativo na Califórnia.

No entanto, em Washington, DC, o cenário é mais pessimista. Em 1990, Donald Trump disse que “era preciso legalizar as drogas para vencer a guerra de combate ao tráfico”, mas em sua carreira política adotou uma postura mais conservadora. Durante a campanha presidencial Trump referiu-se ao mercado legal de cannabis no Colorado como um “problema real”. O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse há pouco tempo que haveria um controle maior da aplicação das leis que proíbem a produção e venda da cannabis em nível federal. Essa política mais rígida preocupa os fornecedores de maconha. O fato de eles estarem infringindo a lei federal significa que, em teoria, seus lucros são ilegais e, portanto, estão sujeitos a confisco.

Em 2013, o vice-procurador-geral, James Cole, publicou uma nota tranquilizadora na qual dizia que os agentes federais não iriam interferir na distribuição e comércio de maconha nos estados que haviam legalizado a droga, com exceção de casos de venda para menores de idade ou em jurisdições onde a droga era ilegal, e de financiamento de atividades criminosas.

Mas o procurador-geral Jeff Sessions deixou claro que tem uma opinião diferente. Na sessão de confirmação de sua nomeação como secretário de Justiça no Senado, Sessions declarou que: “Aplicarei a lei federal sempre que for necessário.” Uma carta do Departamento de Justiça é suficiente para fechar uma empresa envolvida com qualquer atividade ligada à cannabis.

Alguns investidores assustaram-se com a declaração do secretário de Justiça, mas a maioria manteve a calma. O índice das 50 ações do mercado de cannabis da Viridian Capital Advisors ainda está em alta de 18%. A venda de maconha para fins medicinais, que movimenta a maior parte do setor, está protegida por uma lei federal que proíbe os agentes federais de interferir nos estados que a legalizaram.

O uso da cannabis para fins medicinais tem “100º” do apoio de Trump, assim como da maioria dos americanos. E apesar do pequeno apoio ao seu uso recreativo, muitos americanos, inclusive a maioria dos republicanos, defendem o direito do livre-arbítrio dos estados quanto à produção e venda da maconha.

