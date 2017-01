TRUMPISMO

Como a era Trump pode afetar o México O novo presidente dos Estados Unidos, com suas ideias protecionistas, ameaça a estabilidade econômica e política do México

No pátio de uma grande fábrica da Volkswagen (VW) em Puebla, a duas horas de distância de carro da Cidade do México, os operários preocupam-se com a ameaça de Donald Trump de aumentar os impostos para carros fabricados no país. A Ford cancelou os planos de construir uma fábrica no valor de US$1,6 bilhão em San Luis Potosí, a cerca de cinco horas de distância mais ao norte. É possível que tenha cancelado o projeto por outros motivos, mas os operários em Puebla estão inquietos.

A raiva e a perplexidade em Puebla repercutem em todo o México. As promessas de Trump de obrigar o México a pagar o custo da construção de um muro na fronteira, de deportar milhões de imigrantes ilegais e romper o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) constaram de algumas de suas poucas propostas consistentes de campanha, em grande parte isentas de substância.

Mas Trump permanece firme em sua decisão de adotar medidas punitivas contra o México. Em uma coletiva de imprensa realizada em 11 de janeiro, a primeira desde julho, Trump repetiu seu argumento que o México está se “aproveitando” dos Estados Unidos. Agora, só resta aos mexicanos esperar os futuros acontecimentos após sua posse em 20 de janeiro.

A atitude de Trump perante o México já está causando problemas no país. A inflação começou a subir devido à desvalorização do peso causada por sua eleição. O Banco Central aumentou as taxas de juros cinco vezes em 2016; é provável que continue a aplicar uma política monetária rígida. Depois de um aumento acentuado da dívida pública em relação ao PIB nos últimos anos, o governo terá de diminuir os gastos.

Segundo as autoridades mexicanas, a presidência de Trump significa dois perigos principais. O primeiro é a saída dos EUA do Nafta, após seis meses do aviso formal, ou a imposição de barreiras comerciais que inviabilizariam seu funcionamento. O segundo, como uma forma de o México pagar o custo da construção do muro, Trump cumpriria sua ameaça de bloquear o envio de remessas dos imigrantes nos EUA para o México. Essas remessas injetam cerca de US$25 bilhões por ano na economia mexicana.

A outra proposta do presidente eleito de deportar milhões de imigrantes ilegais na fronteira ao norte do México, é vista como uma ameaça menos grave. No governo de Barack Obama, os EUA deportaram em torno de 175 mil mexicanos por ano. Trump terá dificuldade em aumentar esse número. Os planos dos republicanos de taxar as importações como parte da reforma do imposto de renda corporativo atingiriam duramente o México. De acordo com o governo, esse problema deveria ser abordado pelos parceiros comerciais dos Estados Unidos em conjunto, e não apenas pelo México.

Por enquanto, os mexicanos estão rezando para que Trump revele ser uma pessoa mais conciliatória e moderada na presidência do que em sua ascensão meteórica. Mas há poucos sinais que essa metamorfose aconteça.

Fontes:

The Economist-Donald Trump’s presidency is about to hit Mexico