POPULISMO NA EUROPA

Como a Europa reagirá à derrota da extrema-direita na Holanda? A derrota do populista holandês Geert Wilders nas eleições parlamentares na Holanda não terá um efeito 'dominó' nas futuras eleições na Europa este ano

Na véspera da eleição de 15 de março, a mídia internacional concentrou suas atenções na Holanda, por causa da expectativa que o país pudesse ser o terceiro “dominó” a cair sob o domínio do populismo nacionalista, após o referendo do Brexit e da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos.

Os holandeses, entusiasmados com uma eleição tão polarizada, compareceram em massa às urnas. A vitória de Geert Wilders e do seu partido de extrema-direita, Partido para a Liberdade (PVV), seria um sinal da possível vitória de Marine Le Pen nas eleições presidenciais francesas e da perspectiva do avanço do populismo na Europa.

Mas o resultado foi decepcionante. Wilders só obteve 13% dos votos e 20 cadeiras no Parlamento, bem atrás dos liberais, liderados pelo primeiro-ministro Mark Rutte. Rutte comemorou a vitória e disse que o país havia “rejeitado o populismo radical e xenófobo”. Jesse Klaver, do Partido GreenLeft, o partido ecologista de esquerda, que obteve 9% dos votos, um resultado superior ao do Partido Trabalhista, declarou que a mensagem da Holanda para o resto da Europa era clara, “o populismo não conseguiu romper a barreira dos valores que o país defende”.

A derrota de Wilders é bem-vinda. Quanto menos ele difundir sua visão xenófoba e eurocética na Holanda, melhor. Infelizmente, é cedo demais para comemorar o recuo do populismo.

A ideia em si da “teoria do dominó” populista é enganosa. A expressão origina-se da guerra no Vietnã, onde foi usada para justificar a intervenção americana a fim de impedir a propagação do comunismo. Em um contexto militar, fazia sentido. Com a captura de Saigon pelo Vietnã do Norte o comunismo disseminou-se no Camboja. Mas em eleições democráticas o princípio da teoria do dominó não se aplica.

Mesmo se Wilders tivesse sido vitorioso nas eleições de 15 de março, ele não teria conquistado o poder, uma vez que na Holanda os governos são formados por coalizões e quase todos os outros partidos se opunham à sua política radical.

A influência de sua vitória na campanha de Marine Le Pen, que, segundo as pesquisas tem poucas chances de vencer as eleições presidenciais na França, teria sido insignificante diante de um cenário marcado por incertezas e turbulências entre os candidatos. O partido de extrema-direita de Wilders foi derrotado, porém isso não significa que sairá da cena política na Holanda.

