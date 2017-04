Segurança no trânsito

Como a Suécia se tornou o país mais seguro para se dirigir Suécia está a caminho de atingir a meta de zero acidentes no trânsito. Mas como o país consegue ter mobilidade urbana e segurança ao mesmo tempo?

No ano passado, a Suécia registrou 264 acidentes fatais em estradas, um recorde na diminuição de mortes em acidentes de carros. O Brasil tem quase o mesmo número de vítimas fatais por dia no trânsito: cerca de 200.

Embora o número de carros em circulação na Suécia tenha aumentado, o número de acidentes fatais caiu quatro quintos desde 2000. Atualmente, apenas três em cada 100 mil suecos morrem por ano em acidentes de trânsito. A taxa brasileira, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, é de 31,3 vítimas fatais a cada 100 mil habitantes. As estradas da Suécia são as mais seguras do mundo, mas como o país consegue ter mobilidade urbana e segurança ao mesmo tempo?

Desde a década de 1970, auge dos acidentes fatais envolvendo veículos, países desenvolvidos começaram a investir em políticas para reduzir o número de mortes no trânsito. Em 1997, o parlamento sueco aprovou a lei “Visão Zero”, que tinha como objetivo eliminar por completo acidentes de trânsito. “Nós simplesmente não aceitamos nenhuma morte ou ferimento causado por acidentes de trânsito”, diz Hans Berg, da agência nacional de trânsito do país.

O planejamento teve papel fundamental na redução de acidentes. As estradas suecas são construídas de modo a priorizar a segurança ao invés da velocidade. Além disso, o país conta com limites de velocidade urbana, zonas exclusivas para pedestres e barreiras que separam carros de ciclistas. O país também tem 12.600 travessias seguras, que incluem pontes e faixas para pedestres e quebra-molas. O policiamento também ajudou: atualmente apenas 0,25 dos motoristas suecos que passam pelo teste do bafômetro estão acima do limite de álcool estabelecido pela lei.

Ativistas de segurança no trânsito estão confiantes de que a Suécia está a caminho de atingir a meta de zero acidentes no trânsito. O próximo passo será introduzir carros sem motoristas, que reduzirão as chances de erro humano.

