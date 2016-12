POPULISMO

Como definir o populismo? Populistas podem ser desde militares a libertários. Então o que 'populismo' realmente significa?

Donald Trump, com seu discurso populista elegeu-se presidente dos Estados Unidos e como promessa de campanha eleitoral quer deportar imigrantes sem documentos legais. Podemos, o partido populista da Espanha, quer dar o direito de voto aos imigrantes. Geert Wilders, o político populista holandês, quer eliminar as leis que punem as declarações ofensivas dos discursos de ódio. Jaroslaw Kaczynski, o político populista polonês, defende a aprovação de uma lei para tornar ilegal o uso da frase “campos de extermínio poloneses”.

Os populistas podem ser militaristas, pacifistas, admiradores de Che Guevara ou de Ayn Rand; podem também ser ambientalistas ou pessoas que por interesses econômicos negam o aquecimento global e defendem o uso de combustíveis fósseis. Por que são todos rotulados de “populistas” e o que essa palavra significa atualmente?

O uso generalizado da palavra “populismo” remonta à década de 1890, quando o movimento populista americano opôs a população rural e o Partido Democrata aos republicanos mais urbanos. Nos anos 1950, acadêmicos e jornalistas começaram a usá-la de uma forma mais ampla para descrever os movimentos fascistas e comunistas na Europa, o anticomunismo da caça às bruxas do macarthismo nos EUA e o peronismo na Argentina.

Como Benjamin Moffitt escreveu em seu livro The Global Rise of Populism, os participantes de uma conferência na London School of Economics em 1967 chegaram a um consenso que a palavra, embora útil, era muito piegas para ter o uso limitado a uma única descrição. Alguns intelectuais associaram o termo ao sentimento de frustração causado pelo declínio da posição social ou do bem-estar, outros à nostalgia nacionalista. Outros ainda viam o populismo como uma estratégia política, na qual um líder carismático fazia um apelo às massas em detrimento das instituições. Apesar do conceito impreciso, o uso da palavra expandiu-se.

Em 2004, Cas Mudde, um cientista político da Universidade da Geórgia, propôs uma definição que se tornou ao longo do tempo cada vez mais aceita. Em sua opinião o populismo era uma “ideologia simples”, que apenas criava uma estrutura de um povo honesto em oposição à elite corrupta. Essa ideologia simples podia se associar às ideologias “complexas”, nas quais as ideias, pensamentos ou visões do mundo tinham mais mobilidade, como o socialismo, o nacionalismo, o anti-imperialismo e o racismo, a fim de explicar o mundo e justificar temas específicos.

Em sua posição populista, o polonês Kaczynski quer que os católicos assumam as instituições de seu país dominadas pelos liberais da elite laica. O holandês Wilders, por sua vez, luta por uma repressão maior ao islamismo, em defesa dos direitos dos homossexuais, e critica a elite multicultural.

A definição de populismo na “ideologia simples” aplica-se ao Reino Unido, onde os defensores do Brexit criticam os especialistas, referem-se a si mesmos como “o povo” e vangloriam-se de ter “esmagado a elite”. Na verdade, o Brexit não tem uma “ideologia complexa” unificada: seus defensores têm opiniões diferentes em relação ao comércio, à questão racial, aos gastos do governo, entre quase todos os outros temas em pauta. Mas outros intelectuais acham que a definição proposta pela ideologia simples não capta algumas dimensões.

Segundo Jan-Werner Müller, um cientista político da Universidade de Princeton, a definição de populistas baseia-se em seu argumento que só eles representam o povo e que todos os outros têm direitos ilegítimos de representatividade.

Fontes:

The Economist-What is populism?