Como fazer água potável usando gás carbônico Pesquisadores da Universidade de Princeton criaram um novo método de tratamento da água para consumo humano, com o uso de gás carbônico

O acesso à água potável é um desafio crescente para a população mundial, sobretudo em países em desenvolvimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 660 milhões de pessoas consomem água sem tratamento adequado. E 1,8 bilhão de seres humanos bebem água contaminada com fezes. A água contaminada com vírus e bactérias propaga doenças como cólera, disenteria e tifo.

Existem diversos procedimentos físicos e químicos usados no tratamento da água para torná-la adequada ao consumo, como coagulação, floculação, sedimentação, filtração e desinfecção, mas que, em alguns casos, além do alto custo dos equipamentos nem sempre eliminam as partículas de bactérias e vírus que transmitem doenças.

Porém, em um estudo publicado na revista científica Nature Communications, Howard Stone da Universidade de Princeton e seus colegas sugeriram um novo método para o tratamento da água, com base no fenômeno da difusoforese responsável pelo transporte de partículas sólidas em uma mistura binária de gases.

Em seu experimento a equipe de pesquisadores usou o gás carbônico (CO 2 ), que produziu ácido carbônico em contato com a água. O ácido ao se dissociar gerou um íon de hidrogênio, com uma carga positiva, e um íon bicarbonato, com carga negativa. Em seguida, os íons criaram um gradiente de concentração iônico perpendicular à superfície da água, que atraiu as partículas resistentes à gravidade com cargas eletrostáticas.

O equipamento experimental criado por Stone e seus colegas só não eliminou 0,0005% das impurezas, com um gasto infinitamente menor de energia exigido pelo processo de filtração por membranas muito usado no tratamento da água para consumo humano. Uma versão em grande escala não precisaria de outros produtos químicos além do CO 2 e seria de fácil manutenção.

