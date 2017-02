EUA

Como imigrantes estão ajudando na recuperação de Detroit? Os imigrantes estão desempenhando um papel vital na recuperação econômica de Detroit

“Sentimos orgulho da comunidade muçulmana em Michigan”, disse o governador republicano do estado, Rick Snyder, sentado em seu gabinete no prédio imponente de Cadillac Place, antiga sede da General Motors. Desde seu primeiro discurso em 2011, Snyder enfatizou a importância de acolher pessoas do mundo inteiro neste grande estado do Meio-Oeste.

Graças aos empregos no boom da indústria automobilística, Detroit tem a maior comunidade de origem árabe dos Estados Unidos. Quase metade da população do subúrbio de Dearborn, sede mundial da Ford, é do Oriente Médio. Hamtramck, outro subúrbio de Detroit, é a primeira cidade dos EUA cujo conselho municipal é composto por membros de maioria muçulmana.

Na visão de Snyder e do prefeito de Detroit, Mike Duggan, o crescimento populacional é um indicador de seus esforços para revitalizar um estado que está se recuperando aos poucos de uma “década perdida” e uma cidade devastada pela maior falência da história americana. Entre 2000 e 2010, Michigan perdeu quase 800 mil postos de trabalho, a renda per capita caiu do ranking de 17º lugar do país para 39º, e os habitantes partiram em busca de novas oportunidades de trabalho. No mesmo período a população de 2 milhões de pessoas de Detroit reduziu-se a pouco mais de 700 mil.

No início da década seguinte, as ruas e as estradas da cidade deterioraram-se; as escolas públicas eram as piores do país; milhares de casas não tinham água corrente e no cenário desolador da cidade viam-se inúmeras propriedades abandonadas e terrenos vazios.

Em seu mais recente discurso no mês passado, o governador estabeleceu a meta de atrair 10 milhões de habitantes para o estado nos próximos três anos. Snyder falou com orgulho que, nos últimos seis anos, Michigan assistiu a um crescimento demográfico de 50 mil pessoas. “Os imigrantes são os responsáveis ​​por esse aumento populacional”, disse Steve Tobocman, diretor da Global Detroit, uma organização sem fins lucrativos que incentiva a imigração.

Há três anos, Snyder criou o Michigan Office for New Americans, com o objetivo de atrair imigrantes qualificados e empreendedores. As estatísticas são encorajadoras. Os imigrantes criaram três vezes mais negócios do que os habitantes americanos. De 2011 a 2015, 63% dos imigrantes adultos de Michigan graduaram-se nas universidades.

Os imigrantes ainda representam apenas 6% da população do estado, mas 33% das empresas de tecnologia de ponta criadas entre 1990 e 2005 têm pelo menos um fundador imigrante. Muitos deles têm lojas no moderno centro comercial da cidade.

Os sinais da recuperação econômica de Detroit são visíveis, pelo menos no centro da cidade e nos bairros próximos. Em janeiro, a cidade ganhou 65 mil postes de iluminação. Uma nova linha férrea está em fase de construção e 80 novos ônibus já circulam pela cidade. Cerca de 10.800 casas em péssimo estado de conservação foram demolidas desde 2014. Em breve, mais 2.500 serão derrubadas. A taxa de pagamento de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana aumentou de 68% durante o período de falência da cidade para 82%, em parte em razão de uma avaliação mais justa da carga tributária.

Como os habitantes de Michigan se sentem em relação à ordem executiva de Donald Trump, que proibiu a entrada de cidadãos de sete países de maioria muçulmana nos EUA? O governador Snyder respondeu, diplomaticamente, que esse assunto estava aberto à discussão. Mas em várias cidades de Michigan, sobretudo Detroit, muitos manifestantes protestaram contra a decisão.

Depois de alguns momentos de hesitação, o presidente e o CEO da Ford divulgaram uma declaração na qual disseram que não apoiavam a medida. No entanto, a proibição e as operações recentes do Serviço de Imigração e Fronteiras para deportar imigrantes ilegais estão disseminando o medo entre a comunidade de imigrantes, disse Tobocman. É preciso evitá-lo, porque os imigrantes são muito importantes para o sucesso da revitalização de Detroit.

Fontes:

The Economist-How immigrants are helping Detroit’s recovery