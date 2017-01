LONGEVIDADE

Como o Japão usa a tecnologia em prol dos idosos Dono da maior população de idosos do mundo, o Japão tem investido cada vez mais em tecnologias para auxiliar os mais velhos

Com baixas taxas de natalidade e uma política contrária à entrada de migrantes, o Japão é hoje o país com a maior proporção de idosos no mundo – mais de 26% da população tem 65 anos ou mais.

Nos últimos anos os números não pararam de crescer e a perspectiva é que eles ampliem ainda mais. Em 2015, o país registrou, pela primeira vez, a marca de 10 milhões de pessoas com mais de 80 anos e estimativas do governo calculam que, em 2030, um terço da população japonesa será idosa.

Apesar do envelhecimento populacional preocupar os japoneses, o país hoje é um dos que oferece os melhores cuidados para os idosos – atrás apenas de Suécia e Noruega –, segundo um informe de 2013 da HelpAge Internacional, uma rede internacional de organizações pelo direito dos idosos. Grande parte da qualidade de vida para essas pessoas se deve à forma como os japoneses aplicam a tecnologia em prol delas. Confira algumas das inovações que auxiliam a população idosa do Japão:

1) Códigos QR nas unhas

Na cidade de Iruma, norte de Tóquio, uma solução simples foi encontrada para auxiliar pessoas que sofrem de demência senil, uma das enfermidades que mais afeta idosos em todo mundo: a instalação de códigos QR (códigos de barras quadrados de resposta rápida) nas unhas dos pés e das mãos de pessoas com problemas de memória.

Os códigos armazenam informações pessoais, como endereço de casa e telefone de contato, para que elas sejam monitoradas e auxiliadas a encontrar o caminho de casa caso se percam.

A tecnologia é implementada na cidade desde dezembro de 2016 e permite à polícia obter dados pessoais da pessoa apenas escaneando o código, que é a prova d’água e pode ficar grudado na unha por até duas semanas

2) Carrinhos de golfe

Já em Wajima, oeste do país, foi lançado um serviço automático e gratuito de carrinhos de golfe para facilitar o deslocamento de moradores mais velhos na cidade e reduzir o número de acidentes de trânsito, muitos causados por motoristas idosos.

De acordo com o jornal japonês Asahi Shimbun, os carrinhos são controlados por uma faixa eletromagnética escondida sob a pista e um sensor integrado e são capazes de se deslocar até 3 km a uma velocidade entre 6 e 12 km/h. Além disso, os veículos têm cortinas para proteger da chuva e do vento e contam com um motorista.

No entanto, o serviço está disponível apenas por quatro horas durante o dia e não opera à noite. Apesar disso, o governo local pretende melhorar a segurança e usá-lo para atrair turistas para a cidade.

3) Robôs

Dentro da área da robótica, o Japão se caracterizou pelos anos de dedicação para trazer avanços no setor e hoje é um dos países que mais investe na tecnologia para ajudar no cuidado com idosos.

Uma das grandes inovações veio ainda em 2006, quando o Centro Riken de Investigação Científica para Assuntos Emergentes desenvolveu um robô-enfermeiro com braços de silicone capaz de transportar pessoas mais velhas, além de exercer outras funções. O robô foi batizado de “Ri-Man”.

No entanto, o país não se preocupa apenas com a realização de tarefas e recentemente lançou um robô com aspecto de foca para causar a sensação de companhia para os idosos, sobretudo para o que sofrem com o abandono das próprias famílias.

A importância dada para esse tipo de tecnologia é tanta que em 2013, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe anunciou que o país iria investir cerca de US$ 18 milhões (R$ 59 milhões) no setor. Entretanto, alguns enxergam os robôs como uma tecnologia que ameaça substituir cuidadores e parentes na atenção a essas pessoas.

Para Nick Hawes, especialista em robótica da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, ainda que esses robôs melhorem a qualidade de vida dos mais velhos, a sociedade não deve se eximir da obrigação de encontrar novas formas de ter contato humano. “Pensar que poderíamos dar um robô a eles e não nos preocuparmos mais é um enfoque errado”, explica Hawes.

