Como Trump está monetizando a presidência? Nenhum presidente americano teve conflitos de interesse tão amplos como Trump

Apesar de ter delegado a administração das Organizações Trump aos filhos, o envolvimento do presidente Trump em seus negócios tem agravado o conflito de interesses pessoais e os da nação americana.

“Bem perto de ser alvo de chacota.” Essa foi a resposta de Walter Shaub ao perguntarem sua opinião sobre a posição dos EUA no mundo do ponto de vista ético, sob a presidência de Donald Trump. Shaub, nomeado em 2013 por um período de cinco anos como diretor do Gabinete de Ética Governamental, renunciou ao cargo em 6 de julho descontente com o fracasso do presidente em separar suas atividades empresariais dos interesses da nação.

Nenhum presidente americano teve conflitos de interesse tão amplos como Trump. No contexto corporativo do país, seu grupo é pequeno, mas abrange centenas de empresas que administram hotéis, campos de golfe, acordos de licenciamento e comerciais, entre outras atividades, em mais de 24 países. Em algumas áreas, sobretudo no exterior, é difícil avaliar a influência de sua posição nos negócios, porém há uma clara evidência que os hotéis e os clubes de golfe nos EUA estão se beneficiando.

Ao assumir a presidência, Trump pôs seus negócios em um fundo fiduciário administrado pelos filhos Eric e Donald Jr. Embora tenha dito que não discutiria assuntos das Organizações Trump com os filhos, Eric o mantém informado sobre tudo que se passa na empresa.

As visitas de Trump às suas propriedades servem como marketing para angariar fundos, como a participação no US Women’s Open este mês em um de seus clubes de golfe, em Nova Jersey. Mar-a-Lago, um resort na Flórida, onde o presidente hospeda outros líderes mundiais, teve uma receita de US$ 37 milhões de janeiro de 2016 ao primeiro semestre de 2017, em comparação com US$ 15,5 milhões entre 2014 e 2015.

Os negócios no exterior não são menos preocupantes. Há pouco tempo, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos cortaram as relações comerciais e diplomáticas com Catar por suposto envolvimento com grupos terroristas. Trump apoiou o bloqueio dos dois países ao pequeno emirado do Golfo Pérsico. É razoável questionar se os interesses comerciais não influenciaram seu apoio. Os sauditas compram apartamentos nos prédios de luxo das Organizações Trump e o reino está investindo US$ 20 bilhões em um fundo americano de infraestrutura. Em fevereiro, os dois filhos do presidente inauguraram um grande campo de golfe em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Já as tentativas de fazer negócios em Catar fracassaram.

Segundo Shaub, Trump rejeitou as normas éticas adotadas por todos os outros governos desde a década de 1970. Ele sugeriu várias mudanças na lei federal, incluindo mais poderes para o Gabinete de Ética Governamental e regras de divulgação mais estritas.Com razão. Os conflitos de interesse do presidente Trump estão prejudicando a imagem dos EUA no exterior e perante seus cidadãos.

