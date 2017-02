OSCAR 2017

Confira a lista dos premiados do Oscar 2017 Cerimônia deste ano foi marcada por protestos, diversidade e uma gafe homérica na apresentação do prêmio de melhor filme

A 89ª cerimônia do Oscar foi marcada por protestos, diversidade e uma gafe homérica em pena apresentação do prêmio mais aguardado da noite: o Oscar de melhor filme.

A festa foi comandada pelo comediante Jimmy Kimmel, que desde 2003 apresenta o talk show Jimmy Kimmel Live!. Em suas piadas, Kimmel não poupou o presidente americano Donald Trump e chegou a dizer que estava preocupado pelo silêncio de Trump em relação à festa. “Já estamos em duas horas do prêmio e Donald Trump não twittou sobre a gente até agora. Estou ficando preocupado”.

Celebridades contrárias a Trump usaram um laço azul pendurado no traje de gala em protesto ao presidente, entre elas a atriz Ruth Negga, o músico Lin-Manuel Miranda e a modelo Karlie Kloss. O laço simboliza a União Americana pelas Liberdades Civis, que se opõe a Trump.

Vencedor do prêmio de melhor filme estrangeiro, com “O apartamento”, o iraniano Asghar Farhadi, não compareceu à cerimônia. Ele enviou uma carta afirmando que sua ausência foi em respeito à população de seu país e outros imigrantes impedidos de entrar nos EUA por conta do banimento de muçulmanos imposto por Trump.

Do lado de fora, nas proximidades do Teatro Dolbly, onde ocorreu a premiação, simpatizantes do presidente protestaram contra o que chamavam de “elite de Hollywood”.

A festa também sinalizou um novo paradigma da premiação para combater as críticas de ser uma festa dedicada aos brancos. No ano passado, a cerimônia foi alvo de críticas por conter poucos indicados negros e foi tema do protesto #OscarSoWhite (#OscarMuitoBranco). Este ano, a premiação bateu o recorde de negros indicados, com 20 concorrentes.

No final da festa, uma gafe foi cometida em pleno ponto alto da premiação: o anúncio do prêmio de melhor filme. Os apresentadores do título, Faye Dunaway e Warren Beatty, anunciaram como vencedor o filme “La La Land”. Porém, mais de dois minutos após o anúncio, quando o elenco do filme já estava no palco e os produtores do filme Fred Berger, Jordan Horowitz e Marc Platt faziam seu discurso de agradecimento, membros da equipe de produção apareceram com envelopes vermelhos e informaram do erro. O verdadeiro premiado era “Moonlight sob a luz do luar”.

A equipe explicou o erro informando que Beatty e Faye estavam com o envelope errado em mãos, o que indicava o prêmio de mehor atriz. Ao ler Emma Stone e o nome “La La Land”, Faye anunciou o filme como vencedor.

Ainda no palco, o produtor Horowitz suspendeu seu discurso e chamou a equipe de “Moonlight” para receber a estatueta. “Há um erro, ‘Moonlight’, caras, vocês ganharam melhor filme. Isso não é uma brincadeira, acho que eles leram a coisa errada”, disse ele.

Confira abaixo a lista com os premiados deste ano:

Melhor Filme

“Moonlight: Sob a luz do luar”

Melhor atriz

Emma Stone (“La La Land – Cantando estações”)

Melhor ator

Casey Affleck (“Manchester a beira mar”)

Melhor diretor

Damien Chazelle (“La la land: Cantando estações”)

Melhor ator coadjuvante

Mahershala Ali (“Moonlight: Sob a luz do luar”)

Melhor atriz coadjuvante

Viola Davis (“Um limite entre nós”)

Melhor roteiro original

Kenneth Lonergan (“Manchester à beira-mar”)

Melhor roteiro adaptado

Barry Jenkins (“Moonlight: Sob a luz do luar”)

Melhor fotografia

Linus Sandgren (“La la land: Cantando estações”)

Melhor animação

“Zootopia”

Melhor filme em língua estrangeira

“O apartamento” – Irã

Melhor documentário

“O.J. Made in America”

Melhor edição

John Gilbert (“Até o último homem”)

Melhor design de produção

“La la land: Cantando estações”

Melhor cabelo a maquiagem

Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson (“Esquadrão Suicida”)

Melhor figurino

Colleen Atwood (“Animais fantásticos e onde habitam”)

Melhores efeitos visuais

Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones and Dan Lemmon (“Mogli: O menino lobo”)

Melhor canção original

“City of stars” (“La la land: Cantando estações”); música de Justin Hurwitz e letra de Benj Pasek e Justin Paul

Melhor trilha sonora

Justin Hurwitz (“La la land: Cantando estações”)

Melhor edição de som

Sylvain Bellemare (“A chegada”)

Melhor mixagem de som

Kevin O’Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie e Peter Grace (“Até o último homem”)

Melhor curta-metragem

“Sing”

Melhor curta-metragem de animação

“Piper”

Melhor documentário em curta-metragem

“The white helmets”

