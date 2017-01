GOVERNO TRUMP

Conselheiro de Trump é investigado por ligação com a Rússia Agências de inteligência dos EUA investigam telefonemas entre Michael Flynn, conselheiro de Segurança Nacional de Trump, e o embaixador russo nos EUA, Sergey Kislyak, durante a campanha presidencial

O conselheiro de Segurança Nacional do presidente americano, Donald Trump, o general reformado Michael Flynn, está sendo investigado por agentes de inteligência do país por conta de ligações com autoridades russas, informou o jornal americano Wall Street Journal.

A investigação, liderada pela Agência Federal de Investigação (FBI) e que conta com o apoio da Agência Central de Inteligência (CIA), da Agência de Segurança Nacional (NSA) e do Departamento do Tesouro, analisa as comunicações entre a campanha presidencial de Trump e o governo russo, e avaliam se de fato houve interferência nas eleições do país a favor do magnata.

Flynn se torna mais um dos alvos das agências de segurança americanas por conta de telefonemas feitos ao embaixador russo em Washington, Sergey Kislyak, em 29 de dezembro do ano passado, no mesmo dia em que a administração de Obama anunciou sanções contra a Rússia, alegando envolvimento com hackers que teriam influenciado o resultado das eleições americanas.

De acordo com o Wall Street Journal, os agentes apuram qual foi a natureza dos contatos do general com os russos e se violaram ou não a legislação americana. O porta-voz de Trump, Sean Spicer, confirmou a conversa com o embaixador russo, mas afirmou que ela “girou em torno da logística para facilitar um telefonema entre o presidente russo (Vladimir Putin) e o presidente eleito após sua posse”.

Além de Flynn, outros nomes ligados a Trump, como o diretor da campanha do magnata Paul Manafort, e o secretário de Estado, Rex Tillerson, estão no grupo de pessoas investigadas pela inteligência americana.

