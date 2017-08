VENEZUELA

Constituinte de Maduro toma controle de poderes públicos Decreto determina que nenhum órgão público vai poder barrar o que a Assembleia Constituinte decidir

Na última terça-feira, 8, a situação política na Venezuela se agravou ainda mais, após a Assembleia Constituinte aprovar um decreto polêmico. Pelo decreto, nenhum outro poder público vai pode barrar algo decidido pela Constituinte. Com o controle total, por exemplo, ela poderia processar opositores.

A sessão foi realizada no Palácio Legislativo, que até agora abrigava tanto a Assembleia Nacional (Parlamento) quanto a polêmica Assembleia Constituinte. No entanto, críticos do governo de Nicolás Maduro disseram que 15 deputados opositores foram impedidos de entrar no Palácio pelos militares. “Não nos deixam passar para o Palácio Federal Legislativo. Este governo invade os espaços que já não é capaz de ganhar legitimamente”, disse Stalín Gonzales, líder da maioria opositora na Casa legislativa, no Twitter. Alguns jornalistas também declararam que foram barrados.

Para piorar, a sessão da Constituinte ocorreu no salão protocolar, onde normalmente funciona o Parlamento. Tudo indica que a Assembleia Nacional pode ser o próximo alvo da Constituinte, agora que tem o controle dos poderes públicos.

A Constituinte foi convocada por Nicolás Maduro para reescrever a Constituição de 1999. Seus 545 membros, todos aliados do governo, foram eleitos em 30 de julho.

Enquanto a situação se agravava na Venezuela, ministros das Relações Exteriores de 17 países das Américas se encontraram no Peru para dar uma reposta regional à crise política. Entre os países presentes estavam Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai e Peru. As nações reafirmaram que Caracas “ já não é uma democracia”. Além disso, eles consideram a Constituinte como ilegítima.

Os ministros também condenaram “a violação sistemática dos direitos humanos e liberdades fundamentais, a violência, a repressão e a perseguição política, a existência de presos políticos e a falta de eleições livres sob observação internacional independente”.

