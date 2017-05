TENSÃO DIPLOMÁTICA

Coreia do Norte acusa CIA de tentar matar Kim Jong-un O país que é acusado de mandar matar o meio-irmão do ditador agora diz que os EUA e a Coreia do Sul estão conspirando contra seu líder supremo

Em um momento tenso na península coreana, a Coreia do Norte acusou a CIA e a Coreia do Sul de tentar assassinar seu líder, Ki Jong-un, usando substâncias bioquímicas durante cerimônias públicas na capital, Pyongyang.

O Ministério de Segurança da Coreia do Norte fez uma declaração acusando a agência de inteligência americana de subornar um cidadão da Coreia do Norte para que ele cometesse o crime. O mausoléu onde o pai e o avô do atual ditador estão enterrados e paradas militares seriam as possíveis locações para o assassinato.

Como outras acusações norte-coreanas, esta é impossível de verificar. Afinal, a mídia do país é controlada pela máquina de propaganda do Estado.

O norte-coreano subornado teria recebido pelo menos US$ 740 mil dos EUA. A Coreia do Norte não revelou detalhes de como o plano teria sido descoberto nem de qual teria sido a punição do acusado.

Fontes:

The Guardian- North Korea accuses CIA of biochemical plot to kill Kim Jong-un