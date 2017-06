TENSÃO DIPLOMÁTICA

Coreia do Norte compara Trump a Adolf Hitler Agência estatal disse que o slogan 'America First' do presidente americano seria uma espécie de ‘nazismo do século XXI’

Na última segunda-feira, 26, a agência estatal da Coreia do Norte, a KCNA, emitiu uma declaração comparando o presidente americano Donald Trump com o líder nazista Adolf Hitler. Segundo a agência, o slogan de “America First” (Estados Unidos em primeiro lugar) de Trump seria uma espécie de “nazismo do século XXI”.

“O princípio de Estados Unidos em primeiro lugar defende a dominação mundial por meios militares, como foi o caso com o conceito de ocupação mundial de Hitler”, escreveu a agência norte-coreana.

A KCNA também afirmou que Trump segue “a política ditatorial de Hitler” ao considerar outros países como amigos e inimigos para justificar a “supressão” dos inimigos. A agência completou dizendo que as políticas de imigração de Trump “não são diferentes das políticas racistas do fascismo” e que elas “denigrem a história dos Estados Unidos”. No final, a agência estatal chamou “todas as nações para se unirem e lutarem contra a hegemonia americana”.

Esta não é a primeira vez que a Coreia do Norte ofende um líder de uma nação. Diante do clima tenso pela morte do estudante americano Otto Warmbier, repatriado em estado de coma depois de passar anos detido numa prisão da Coreia do Norte, Pyingyang chamou Trump de “psicopata” na semana passada. A Coreia do Norte já havia chamado a ex-presidente sul-coreana Park Geunhye de “prostituta” e Barack Obama de “bastardo de sangue mestiço” com “aparência de macaco”.

