TENSÃO

Coreia do norte fala em teste semanal de mísseis Vice-ministro das Relações Exteriores disse que o país vai 'conduzir mais testes de mísseis semanalmente, mensalmente e anualmente'

Apesar da forte condenação internacional e da escalada das tensões com os EUA, a Coreia do Norte pretende manter os testes com mísseis balísticos. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 17, por uma autoridade do governo norte-coreano.

Em entrevista à BBC, o vice-ministro norte-coreano das Relações Exteriores, Han Song-Ryol, afirmou que o país vai “conduzir mais testes de mísseis semanalmente, mensalmente e anualmente”.

Ainda de acordo com Han Song-Ryol, se os EUA decidirem por ações militares contra Pyongyang, uma “guerra total” pode acontecer. O vice-ministro afirmou também que a Coreia do Norte acredita que suas armas nucleares “protegem” o país da ameaça de uma ação militar norte-americana.

Pouco antes da declaração da autoridade norte-coreana, o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, que está na Coreia do Sul desde domingo, 16, disse que a Coreia do Norte não deveria “testar os EUA” e que a era de “paciência estratégica” de Washington com Pyongyang havia chegado ao fim.

A Coreia do Norte vem acelerando seus testes de mísseis e de armas nucleares nos últimos anos. Acredita-se que o objetivo de Pyongyang seja colocar uma ogiva nuclear em um míssil balístico intercontinental, o que tornaria possível atingir alvos ao redor do mundo.

Em fevereiro, o secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, disse que uma ação militar preventiva contra a Coreia do Norte “é considerada”.

Fontes:

Uol - "Testaremos mísseis semanalmente": Lançamento fracassado gera guerra verbal entre Coreia do Norte e EUA