INTERNACIONAL

Coreia do Norte faz novo teste com míssil Este é o primeiro lançamento desde que Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos

No último domingo, 12, a Coreia do Norte testou um míssil balístico de médio a longo alcance. Testes com mísseis violam as resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU). Esta foi a primeira vez que o país fez um teste após a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Segundo a agência estatal de notícias da Coreia do Norte, Kim Jong-un, o líder do país, supervisionou o teste do Pukguksong-2, um novo tipo de arma estratégica capaz de carregar uma ogiva nuclear. Alguns analistas acham que o lançamento deste míssil pode ser a primeira fase para um míssil intercontinental, que seria capaz de atingir os Estados Unidos.

O lançamento ocorreu enquanto o presidente americano estava com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe num resort na Flórida. Abe disse que o teste era “totalmente intolerável”. O primeiro-ministro japonês também afirmou que Trump o assegurou no encontro na última sexta-feira, 10, na Casa Branca, que os Estados Unidos vão sempre apoiar o Japão. Trump confirmou o apoio, mas não mencionou sua posição em relação à Coreia do Sul, que também é um dos importantes aliados dos Estados Unidos.

“Pedimos à China por vários níveis que tome ações construtivas como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e vamos continuar a trabalhar nisso”, disse o secretário chefe de gabinete do Japão, Yoshihide Suga. A China é a principal aliada e parceira comercial da Coreia do Norte.

De acordo com a agência EFE, a chancelaria russa também se pronunciou sobre o caso. Em nota, disse que o teste foi “um novo menosprezo às exigências contidas nas resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Isso é lamentável e não pode deixar de causar preocupação”. No entanto, Moscou pediu que “todas as partes interessadas não deem passos para ações que conduzam a uma escalada de tensão”.

