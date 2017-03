MAR DO JAPÃO

Coreia do Norte faz novo teste de mísseis Premier japonês afirmou que testes foram 'uma provocação muito séria' para a segurança nacional

O governo japonês informou que a Coreia do Norte lançou neste domingo, 5, quatro mísseis balísticos no Mar do Japão. Em discurso nesta segunda-feira, 6, ao Parlamento, o premier japonês, Shinzo Abe, condenou o lançamento dos mísseis sobre águas japonesas.

“Os lançamentos claramente mostram que a ameaça norte-coreana alcançou uma nova dimensão”, disse Shinzo Abe, que ressaltou ainda que os testes foram “uma provocação muito séria” para a segurança nacional.

O novo teste norte-coreano também foi confirmado pelo Ministério da Defesa da Coreia do Sul.

O porta-voz do governo japonês, Yoshihide Suga, disse que três dos quatro mísseis caíram na Zona Econômica Especial, espaço que se estende cerca de 370 quilômetros a partir da costa japonesa.

A atitude de Pyongyang também foi condenada pela União Europeia, segundo a agência de notícias France Press.

O presidente interino da Coreia do Sul, Hwang Kyo-ahn, afirmou que o lançamento representa “um desafio e uma grave provocação para a comunidade internacional”.

Na semana passada, Pyongyang havia ameaçado realizar novos testes de mísseis em reposta a exercícios militares da Coreia do Sul e dos EUA em território sul-coreano, que são considerados pelo regime norte-coreano um ensaio para invadir seu território. O teste de Pyongyang contribui para aumentar ainda mais a tensão na península coreana.

Fontes:

