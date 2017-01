DETONAÇÃO ATÔMICA

Coreia do Norte faz novo teste nuclear Pyongyang realizou seu quinto teste nuclear, no mesmo dia que o país comemora o 68º aniversário de sua fundação

A TV estatal da Coreia do Norte anunciou nesta sexta-feira, 9, que Pyongyang realizou seu quinto teste nuclear, no mesmo dia que o país comemora o 68º aniversário de sua fundação.

A locutora responsável por divulgar os principais anúncios do regime norte-coreano afirmou que “a detonação atômica aconteceu com sucesso”.

Ainda de acordo com a locutora Ri Chun-hee, o novo teste é uma “medida de resposta aos EUA e a nossos inimigos que nos sancionaram, negando nosso status de orgulhosa potência nuclear e criticando nossas ações baseadas no direito à autodefesa […] Vamos continuar reforçando nossas capacidades para impulsionar nossa força nuclear”.

O novo teste foi realizado na base de Punggye-ri, no nordeste do país. Pyongyang afirmou que o teste confirmou sua capacidade de montar uma ogiva nuclear em um míssil.

“Este teste nuclear confirmou finalmente […] a estrutura e as características específicas de uma ogiva nuclear que foi padronizada de maneira a ser montada em mísseis balísticos estratégicos”, afirmou a agência estatal norte-coreana KCNA.

Um porta-voz do Ministério da Defesa da Coreia do Sul afirmou que “a Coreia do Norte realizou seu maior teste nuclear até o momento, já que teria alcançado os 10 quilotons, segundo nossas primeiras estimativas”.

Em comunicado, a presidente sul-coreana, Park Geun-hye, disse que o teste representa uma “clara violação” das resoluções da ONU e também um “ato de desafio contra a comunidade internacional”.

