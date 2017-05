AMEAÇA NUCLEAR

Coreia do Norte lança novo míssil balístico Comunidade internacional pede sanções da ONU mais duras contra o regime norte-coreano

Fontes de Defesa da Coreia do Sul, do Japão e dos EUA anunciaram que a Coreia do Norte lançou nesta segunda-feira, 29, (noite de domingo, 28, no Brasil) um novo míssil balístico.

O objetivo declarado de Pyongyang é desenvolver um míssil balístico intercontinental que consiga transportar uma ogiva nuclear até o território continental norte-americano.

A comunidade internacional pede sanções da ONU mais duras contra o regime norte-coreano, que ameaça realizar novos testes nucleares. O presidente dos EUA, Donald Trump, não descarta a possibilidade de uma intervenção militar.

O chefe de estado-maior de Seul informou que o lançamento do novo míssil balístico, cujo modelo ainda não foi identificado, foi realizado perto da cidade costeira de Wonsan, na Coreia do Norte.

Em entrevista à imprensa, o chefe de gabinete do Japão, Yoshihide Suga, ressaltou que seu “país nunca poderá tolerar as ações provocadoras da Coreia do Norte”.

O Comando do Pacífico norte-americano disse que o novo míssil caiu no Mar do Japão e que não foi considerado uma ameaça para os EUA. O comando ressaltou, entretanto, que continua “monitorando de perto as ações da Coreia do Norte” e que “apoia o firme compromisso com a segurança dos nossos aliados na República da Coreia e no Japão”.

O novo presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-In, convocou uma reunião do conselho nacional de segurança para discutir a nova ação de Pyongyang.

Desde o início do ano a Coreia do Norte já realizou dois testes nucleares e lançou dezenas de mísseis, apesar das sanções econômicas impostas pela ONU. O líder norte-acoreano, Kim Jong-un, diz que Pyongyang precisa de armas nucleares para se proteger da ameaça de uma invasão.

