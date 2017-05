CRISE NACIONAL

A decadência da propaganda política na Venezuela Além da crise política, a Venezuela governada há anos pelo chavista Nicolás Maduro enfrenta uma grave crise econômica

Nas semanas de protestos quase diários, os opositores do regime autoritário da Venezuela têm encontrado maneiras diferentes de expressar sua indignação, com passeatas, manifestações silenciosas e ocupação das principais ruas de Caracas. Desde março, pelo menos 29 pessoas morreram, muitas delas assassinadas pelos colectivos, as gangues armadas que apoiam o governo. A vida está intolerável na Venezuela; a escassez de alimentos e remédios é seríssima, a taxa de homicídios talvez seja a mais alta do mundo e o governo extinguiu a democracia no país.

Mas tudo está ótimo no mundo de Nicolás Maduro, o detestado presidente do país. Enquanto o caos envolve as cidades da Venezuela, as redes sociais monitoradas pelo governo mostram vídeos que enfatizam suas origens humildes e a sabedoria simples. Em alguns vídeos Maduro está acompanhado por políticos fiéis ao regime. No entanto, para os venezuelanos os vídeos revelam uma falta de respeito, um “deboche”, como disse o estudante de engenharia Daniel Torres.

Segundo o ensaísta Alberto Barrera Tyszka, os vídeos mostram a “decadência” do chavismo, o movimento de esquerda criado por seu antecessor Hugo Chávez. As imagens de políticos bem dispostos e robustos são um insulto à “pobreza dos venezuelanos”, a maioria dos quais emagreceu nos últimos dois anos, escreveu.

Em um dos clipes Maduro passeia por um bairro pobre de Caracas para mostrar a alegria aparente dos habitantes locais. Porém, uma parede rabiscada com as palavras, “Maduro, assassino de estudantes”, é visível para os espectadores, mas não para um presidente que mergulhou o país em uma grave crise política e econômica e quer se manter no poder.

