Deserções republicanas enterram reforma da saúde de Trump Senadores republicanos votam contra proposta, apelidada de Trumpcare, e inviabilizam sua aprovação. Governo já pensa em novas alternativas

Quatro senadores republicanos decidiram votar contra a reforma da saúde proposta por Donald Trump. Apelidada de Trumpcare, a reforma é uma iniciativa da Casa Branca para revogar o Obamacare, apelido dado à lei criada por Barack Obama para universalizar o acesso à saúde nos EUA.

Apesar do número pequeno, as deserções republicanas são o suficiente para tornar impossível a aprovação da iniciativa, já que os republicanos só têm quatro cadeiras a mais que os democratas na Câmara.

Diante da derrota do governo, o líder republicano no Senado, Mitch McConell, planeja agora derrubar o Obamacare resgatando uma proposta de 2015. Aparentemente, o presidente americano Donald Trump apoia a ideia, já que ele pediu para começar um novo projeto do zero.

A revogação e a substituição do Obamacare era uma grande promessa da campanha de Trump. Os republicanos passaram sete anos tentando aniquilar a conquista de Obama, uma das maiores do seu legado. No entanto, eles ainda não sabem ao certo o que colocar como alternativa.

A proposta de 2015 (vetada por Obama) desmantelava grande parte do sistema e, na época, teve o apoio majoritário dos republicanos. Se for adiante, esse plano vai abrir uma nova negociação.

Não são só os democratas que vão contra a reforma da saúde de Trump, há ainda associações médicas, grupos de pacientes e o lobby das seguradoras, que alertou que a iniciativa republicana, da forma proposta, iria disparar os custos.

Implementado em 2010, o Obamacare promoveu uma reforma na saúde que ampliou a cobertura a mais de 20 milhões de americanos que não tinham acesso a planos de saúde. Ele obriga todas as pessoas que vivem nos EUA, incluindo estrangeiros, a aderir a um plano de saúde, sob pena de multa. Além disso, proíbe as seguradoras de variar os valores dos planos com base no histórico clínico do paciente e de se recusar a assegurar um paciente cujos cuidados são considerados muito caros. A bandeira da campanha de Trump era revogar o Obamacare e substituí-lo por outro projeto, que elimina a obrigatoriedade de ter seguro médico, congela o programa para os menos favorecidos e acaba com o aparato tributário responsável por financiar o programa.

