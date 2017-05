Diretor do FBI tentou acelerar investigação sobre a Rússia

DIAS ANTES DA DEMISSÃO

A demissão repentina do diretor do FBI, James B. Comey, na última quarta-feira, 10, aumentou o clima de crise que ronda a Casa Branca à medida que avançam as investigações sobre interferência russa nas eleições presidenciais do ano passado.

Comey foi nomeado em 2013, pelo então presidente dos EUA, Barack Obama, com a expectativa de permanecer no cargo por dez anos. Ele liderava as investigações sobre os contatos entre a campanha de Donald Trump e agentes de inteligência russos antes do presidente tomar posse. O porta-voz do governo, Sean Spicer, declarou que a demissão de Comey era necessária para “renovar” a agência.

Porém, segundo o jornal New York Times, dias antes de ser demitido, Comey havia solicitado ao Departamento de Justiça americano que aumentasse os recursos destinados à investigação, destacando mais procuradores para acelerar o processo. A informação foi repassada ao jornal por fontes da Casa Branca que não quiseram se identificar. Horas depois, o Departamento de Justiça negou a informação.

Segundo o New York Times, não há evidências de que a solicitação de Comey foi o motivo de sua demissão, mas a revelação de que ela foi feita dias antes de Comey ser demitido dá mais combustível às suspeitas de que Trump estaria tentando interferir na investigação.

A investigação dos laços entre a campanha de Trump e a Rússia está sendo comparada ao escândalo do Watergate, que levou à renúncia de Richard Nixon, em 1974. Desde então, nunca um presidente havia demitido um autoridade do FBI que liderava uma investigação de que é alvo.

