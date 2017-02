SAÚDE

Doença misteriosa afeta desenvolvimento infantil na África Calcula-se que milhares de crianças africanas foram afetadas pela Síndrome de Nodding, mas não se sabe a causa da doença

A Síndrome de Nodding é uma forma de epilepsia que atinge crianças e adolescentes, em geral entre 5 e 15 anos. A doença afeta o desenvolvimento físico e mental dos doentes, provoca movimentos espasmódicos da cabeça de cima para baixo, ou “nodding-off” termo em inglês que deu origem ao seu nome, e convulsões mais graves, muitas vezes quando uma criança está sendo alimentada. O índice de mortalidade é alto, embora não se tenha dados precisos.

A síndrome ainda é um mistério no campo da medicina. Os primeiros casos foram registrados na Tanzânia na década de 1960. Agora, a doença estendeu-se a determinadas regiões da Uganda e do Sudão do Sul. Calcula-se que milhares de crianças foram afetadas pela doença. Não se sabe a causa da Síndrome de Nodding.

Mas como Tory Johnson, do National Institutes of Health dos EUA, e seus colegas sugeriram em um artigo recém-publicado na revista científica Science Translational Medicine, a síndrome é uma doença autoimune relacionada à oncocercose.

Essa infecção parasitária é causada pela infestação de vermes nematódeos do gênero Onchocerca volvulus, transmitida pelas picadas de moscas negras do gênero Simulium damnosum. Os epidemiologistas já haviam identificado um vínculo entre a Síndrome de Nodding e as áreas infestadas pelos O. volvulus, mas ao examinarem os pacientes não encontraram sinais dos vermes no líquido cefalorraquidiano (LCR) localizado no cérebro e na medula espinhal. Por esse motivo, os epidemiologistas suspeitaram de uma infestação indireta.

Johnson e seus colegas analisaram o sangue e o LCR de crianças com Síndrome de Nodding na Uganda e no Sudão do Sul à procura de anticorpos. Os anticorpos são proteínas produzidas pelo sistema imunológico em reação à entrada no organismo de vírus, bactérias ou outros agentes infecciosos. Os pesquisadores encontraram a proteína leiomodin 1, um anticorpo produzido por células nervosas de mamíferos. Estudos realizados em camundongos mostraram que a proteína localizava-se no cerebelo (uma região do cérebro que, entre outras funções, é responsável pela coordenação muscular) e no córtex cerebral (responsável pelo pensamento abstrato).

Caso a hipótese de Tory Johnson seja comprovada, a Síndrome de Nodding não seria uma doença isolada, mas sim, como a oncocercose, outro sintoma da infecção causada pelos vermes nematódeos O. volvulus.

Fontes:

The Economist-The cause of nodding syndrome