VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO

Dois estados americanos processam Donald Trump Procuradores de Maryland e de Columbia processam o presidente Donald Trump por violar cláusulas da Constituição

Em 12 de junho, os procuradores-gerais democratas do Estado de Maryland e do Distrito de Colúmbia, Brian Frosh e Karl Racine, entraram com uma ação contra o governo federal. Eles acusam Donald Trump de “flagrante violação” de duas cláusulas da Constituição dos EUA. Uma delas diz que “os presidentes só podem receber o salário e nenhum outro pagamento, do governo federal e dos governos estaduais”. A outra proíbe que as autoridades federais recebam “presentes, emolumentos, cargos ou títulos, de qualquer tipo”, de um país estrangeiro sem a aprovação do Congresso.

Pouco antes de sua posse, Trump transferiu a administração de seus negócios para os filhos. Mas com relatórios atualizados pelo menos a cada trimestre, Eric Trump mantém o pai bem informado sobre a condução dos negócios na Organização Trump.

Segundo os procuradores-gerais, esse vínculo impede que Trump seja fiel aos compromissos assumidos estritamente com o povo americano. A ação judicial DC and Maryland v Donald J. Trump alega que os interesses econômicos de Trump “ameaçam a democracia”. Frosh e Racine exigem que Trump escolha entre a presidência e o lucro pessoal. A Constituição, dizem, não permite esse conflito de interesses.

Um excelente exemplo desse conflito de interesses é o Trump International Hotel, um hotel de luxo perto da Casa Branca, que tem hospedado com frequência diplomatas estrangeiros. Depois de reservar quartos no Four Seasons em fevereiro, a embaixada do Kuwait optou por hospedar seus diplomatas no Trump Hotel, por pressão, segundo um relato, da Organização Trump. E um “diplomata asiático” que não se identificou disse ao Washington Post, “Por que não me hospedaria em seu hotel?” “Não seria indelicado hospedar-me em um hotel concorrente?”

Não se pode culpar um empresário de tirar partido da fama e do poder para atrair clientes. Mas o presidente é um homem público, não um empresário. Para Frosh e Racine, Trump “quebrou muitas promessas de manter em separado o seu dever público dos interesses nos negócios privados”.

Fontes:

The Economist-Maryland and the District of Columbia sue Donald Trump