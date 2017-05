VISITA OFICIAL

Donald Trump chega a Israel Presidente americano chegou ao país com o objetivo de promover a paz entre israelenses e palestinos e a estabilidade no Oriente Médio

O presidente americano Donald Trump chegou a Israel na manhã desta segunda-feira, 22. É o segundo destino de sua primeira viagem internacional como presidente dos EUA.

Trump chegou ao país com o objetivo de promover a paz entre palestinos e israelenses e a estabilidade no Oriente Médio. “Temos diante de nós uma rara oportunidade de trazer segurança, estabilidade e paz a esta região. Mas só poderemos chegar lá trabalhando juntos. Não há outro caminho. Eu vim a esta terra sagrada e antiga para reafirmar o vínculo inquebrável entre Estados Unidos e o Estado de Israel”, disse Trump, logo ao desembarcar no aeroporto internacional Ben Gurion, em Tel Aviv.

Ao desembarcar do Air Force One, o avião presidencial dos EUA, Trump foi recebido pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Um fato curioso marcou a recepção do presidente americano. Dias antes da chegada de Trump, ministros do governo israelense anunciaram que se recusariam a comparecer à recepção. Diante disso, o gabinete de Netanyahu, tornou obrigatória a presença na cerimônia.

O primeiro compromisso da agenda de Trump em Israel foi um encontro com o presidente israelense Rueben Rivlin. Ao sair da reunião, Trump fez um discurso no qual repetiu os ataques ao Irã tecidos em sua viagem à Arábia Saudita. Ele acusou o Irã de apoiar terroristas e disse que o país jamais deveria ter um programa nuclear. “Estados Unidos e Israel podem afirmar com uma única voz que o Irã nunca deve ser autorizado a possuir uma arma nuclear – nunca, jamais – e que deve cessar o financiamento, o treinamento e o equipamento mortais de terroristas e milícias”, disse o presidente americano.

Em seguida, Trump visitou o Muro das Lamentações, se tornando o primeiro presidente americano em exercício a visitar o local de oração sagrado para os judeus. Depois, ele e Melania Trump visitaram a igreja do Santo Sepulcro, local sagrado para os cristãos, localizado em Jerusalém.

Trump tem um encontro com Netanyahu previsto para esta tarde e, posteriormente, uma reunião com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas.

