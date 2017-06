NOVA ORDEM AMERICANA

Donald Trump: a ‘D. Maria, a louca’ dos EUA Tal qual a rainha portuguesa, que reverteu as ações do reinado anterior ao assumir, Trump coloca os EUA em rota oposta ao caminho pavimentado por Obama

Em 1777, Maria I de Portugal, mais conhecida no Brasil como “D. Maria, a louca”, subiu ao trono sucedendo seu pai, o rei José I. Assim que assumiu, ela demitiu e exilou da corte o Marques de Pombal, secretário de Estado durante o reinado de José I, a quem ela tinha profunda aversão. Depois, ela iniciou um reinado destinado a reverter todas as ações tomadas por Pombal, época que ficou conhecida na história portuguesa como “a viradeira”.

Quase 250 anos depois, a história parece se repetir, desta vez do outro lado do Atlântico, mais precisamente nos Estados Unidos. Desde que Donald Trump assumiu a Casa Branca, foi instaurado no país um governo dedicado a reverter todas as iniciativas da gestão democrata do ex-presidente Barack Obama.

Trump vem orquestrando o desmonte do Obamacare (plano de saúde universal criado na gestão Obama), invertendo alianças internacionais políticas e comerciais, fechando e isolando o país de forma a tirar dele o status de líder global. Guardadas as devidas diferenças, Trump poderia ser considerado “a D. Maria, a louca americana”, tendo em Obama seu próprio Marques de Pombal.

Para começar, ele afastou os EUA da Europa. Sua recente viagem ao continente para a cúpula da Otan foi um fracasso tão grande que levou a chanceler alemã, Angela Merkel, a descartar os EUA como parceiro com quem a Europa pode contar. Segundo um artigo publicado no Washignton Post, a viagem de Trump à Europa levou a influência que os EUA sempre tiveram na região, através de benefícios mútuos e alianças militares, ao mais caótico patamar.

“A relação EUA-Alemanha, o núcleo dessa aliança transatlântica há mais de 70 anos, acaba de sofrer um novo declínio”, disse Stephan Bierling, especialista em relações transatlânticas da Universidade de Ratisbona, na Alemanha.

Somado a isso está a frustrante participação de Trump na cúpula do G7, ocorrida na semana passada, na Sicília. Nela, o presidente americano decepcionou os demais líderes ao não reiterar o apoio dos EUA ao Acordo Climático de Paris, ratificado em setembro de 2015, por Obama.

Trump também planeja rever o acordo nuclear firmado entre EUA e Irã, sob a mediação da União Europeia. O acordo foi uma das principais conquistas do governo Obama e afastou os EUA de dois antigos (e controversos) aliados: Arábia Saudita e Israel. Este último se envolveu em um impasse com a gestão Obama, por conta de uma resolução aprovada na ONU, que condenava a política de assentamentos judaicos em territórios palestinos.

Em contraponto, Trump aproximou os EUA da Rússia, desafeto da gestão Obama. Ele nunca escondeu sua admiração pelo presidente russo, Vladimir Putin, e atualmente é investigado pela ligação de sua campanha presidencial com agentes do governo russo. A investigação apura a interferência da Rússia nas eleições americanas em prol de Trump. Além disso, Trump reatou os laços dos EUA com Arábia Saudita e Israel e aproximou o país do regime autocrático do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Coroando as ações de Trump, estão suas ácidas e raivosas postagens no Twitter, que subvertem o tom conciliador prezado pelos seus antecessores, incluindo os mais polêmicos, como George W. Bush. Em suas coletivas de imprensa, o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, se dedica a justificar todas as ações de Trump e a passar uma imagem de normalidade no governo. Apesar disso, é notável que os EUA atravessam um período que é tudo, exceto normal.