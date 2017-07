CONVOCADO PELA OPOSIÇÃO

Duas pessoas morrem em plebiscito informal na Venezuela Maioria esmagadora dos participantes do pleito foi contra a Assembleia Constituinte convocada por Maduro para estender seu mandato

Duas pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas durante um plebiscito informal na Venezuela sobre a formação da Assembleia Nacional Constituinte convocada por Nicolás Maduro, ocorrido no último domingo, 16.

O pleito foi organizado pela oposição com o objetivo de ir contra a Assembleia Constituinte convocada por Nicolás Maduro. Segundo a oposição, o ataque foi realizado por grupos pró-governistas em Catia, subúrbio de Caracas.

O Ministério Público venezuelano confirmou uma das mortes, a da enfermeira Xiomara Scott, de 61 anos. Mais de 300 pessoas se protegeram dentro da igreja de El Carmen durante o ataque com tiros e bombas de gás lacrimogênio.

Apesar de o pleito ser informal (o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela não reconhece a votação), o plebiscito faz pressão contra o governo. Segundo Raúl López, reitor da Universidade Pedagógica Experimental Libertador, 98,4% dos participantes foram contra a Assembleia Nacional Constituinte. No total, mais de 7 milhões de venezuelanos no país e no exterior participaram da votação.

Na prática, a Assembleia Constituinte atrasa a eleição presidencial, prevista para o fim de 2018, e estende o mandato de Maduro. O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) é acusado pela oposição de servir a Maduro.

O plebiscito informal recebeu o apoio da Igreja Católica, da ONU, da Organização dos Estados Americanos (OEA), dos Estados Unidos e de vários governos de América Latina e Europa.

