É aprovada a lei que obriga judeus a usar Estrela de Davi nas roupas Medida aprovada em 29 de maio, estabelecia que todos os judeus residentes na França ocupada deveriam usar o símbolo para identificação

No dia 29 de maio de 1942, autoridades alemãs aprovaram a medida que obrigava todos os judeus que residiam na França ocupada a vestir uma Estrela de Davi amarela em sua roupa. A medida foi aprovada após um conselho das autoridades alemães com o ministro de Propaganda, Joseph Goebbels. Desta forma, os judeus seriam identificados rapidamente entre as outras pessoas. A medida, no entanto, só entrou em vigor no dia 7 de junho do mesmo ano.

Os nazistas acreditavam que os alemães eram “racialmente superiores” e que os judeus eram “inferiores” assim como os ciganos, os deficientes físicos e mentais, e eslavos (poloneses, russos e de outros países do leste europeu). Além disso, outros grupos também foram perseguidos na época por conta de seu comportamento político, ideológico ou comportamental, como os comunistas, os socialistas, as Testemunhas de Jeová e os homossexuais.

No início do regime nazista, o governo criou campos de concentração para deter seus oponentes políticos e ideológicos. Além de criarem guetos, campos de transição e campos de trabalho escravo para judeus, as autoridades alemãs também estabeleceram um grande número de campos que exploravam o trabalho forçado de não-judeus.

Meses antes do final da Segunda Guerra Mundial, os guardas da SS transferiram os prisioneiros dos campos em trens, ou em marchas forçadas conhecidas como “marchas da morte” para tentar evitar que os Aliados os libertassem.

