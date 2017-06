REJEIÇÃO POPULAR

É o fim da pena de morte nos EUA? Apenas oito estados realizaram execuções desde 2015, e dois terços aboliram a pena de morte

Os Estados Unidos são um dos poucos países ocidentais que condenam criminosos à morte. Ainda assim, as execuções estão diminuindo. Em 2016, os EUA executaram 20 prisioneiros, um número bem inferior às 98 execuções registradas em 1999. A rejeição popular tem aumentado ao longo dos últimos anos. Só 60% dos americanos aprovam a pena de morte por crime de homicídio, em comparação com 80% na década de 1990. Apenas oito estados realizaram execuções desde 2015, e dois terços aboliram a pena de morte ou a suspenderam por prazo indeterminado.

Mas em abril, o governador de Arkansas autorizou a execução de quatro prisioneiros em um período de oito dias, a fim de evitar que a validade do medicamento usado na injeção letal expirasse. Essa foi a maior execução em sequência de criminosos nos EUA em 40 anos. E no mês passado, no Alabama, um condenado que aguardava sua sentença no corredor da morte há 35 anos, foi executado.

Em 1972, após o julgamento do Supremo Tribunal no processo Furman v Georgia, a pena de morte foi suspensa no país. Segundo os juízes, a sentença havia sido dada de maneira arbitrária, com uma clara violação da Oitava Emenda da Constituição referente “à imposição de penas cruéis ou excessivas”. Quatro anos depois, na ação Gregg v Georgia por decisão do Supremo Tribunal a pena de morte voltou a ser aplicada nos EUA.

No julgamento de Gregg v Georgia, os juízes basearam sua decisão de restaurar a pena capital em dois argumentos: justiça equitativa e dissuasão. Em outras palavras, um crime abominável merece uma punição correspondente à sua gravidade e a condenação à morte inibe a ação de alguns criminosos potenciais.

Depois do processo Gregg v Georgia, o Supremo Tribunal começou a rever a lista de crimes passíveis de receberem a sentença capital. Desde 1977, o estupro não é mais punido com a morte. Os crimes cometidos por deficientes mentais e menores de idade também deixaram de ser punidos com a condenação à morte em 2002 e 2005, respectivamente. Mas a perspectiva de eliminar a pena de morte no país ainda é um projeto distante.

