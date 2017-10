RELATÓRIO DA UNESCO

Educação precisa ser uma responsabilidade compartilhada Alerta consta em um relatório da Unesco que será divulgado mundialmente nesta terça-feira

Um relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que será lançado mundialmente nesta terça-feira, 24, adverte governos, escolas, professores, pais e atores privados de que a educação precisa ser uma responsabilidade compartilhada.

A coordenadora de educação da Unesco no Brasil, Rebeca Otero, ressalta que “cada ente tem uma responsabilização. Isso tem que estar muito claro, baseado em um arcabouço legal, justificável no sentido de essa responsabilidade poder ser cobrada. Nós só vamos atingir uma qualidade da educação, inclusiva, equitativa, se conseguirmos efetivamente fazer uma boa prestação de contas e ir corrigindo os problemas que encontramos no meio do caminho”.

O relatório de Monitoramento Global da Educação 2017-2018, com o tema “Responsabilização na Educação: Cumprir nossos compromissos”, destaca também a importância da responsabilização para combater lacunas e desigualdades.

Ainda de acordo com o relatório, atualmente 264 milhões de crianças e jovens não frequentam a escola e 100 milhões de jovens não sabem ler. Além disso, menos de 20% dos países do mundo garantem escolaridade gratuita e obrigatória até aos 12 anos de idade.

O relatório da Unesco aponta também que “nenhuma abordagem de responsabilização pode ser bem-sucedida se os atores não tiverem um ambiente favorável ou se forem despreparados para cumprir suas responsabilidades. Sem informações claras, nem recursos ou capacidades suficientes, seus esforços serão frustrados”.

Fontes:

EBC - Relatório da Unesco alerta para responsabilidade compartilhada na educação