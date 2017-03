FRANÇA

A eleição que pode destruir a União Europeia Por que as eleições francesas terão consequências que vão além de suas fronteiras

Já faz muitos anos desde a última revolução francesa, ou mesmo uma tentativa séria de reforma. Estagnação política e econômica tem sido a marca de um país onde décadas passaram sem muitas mudanças, mesmo que o poder tenha sido revezado entre partidos de esquerda e direita.

Isso muda este ano. As eleições presidenciais de 2017 prometem revolucionar a política do país. Os partidos Socialista e Republicano, que estiveram no poder desde a fundação da Quinta República em 1958, podem ser eliminados no primeiro turno das eleições, no dia 23 de abril. Eleitores franceses podem ter de escolher entre dois candidatos insurgentes: Marine Le Pen, a carismática líder do partido Frente Nacional, e Emmanuel Macron, líder do movimento liberal Em Marche! (“Em frente!”), fundado no ano passado.

Ambos são dois exemplos claros de uma nova tendência global: a antiga divisão entre esquerda e direita torna-se menos importante frente à nova divisão entre “aberto” e “fechado”. O resultado desta reorganização vai reverberar além das fronteiras francesas, e pode revitalizar a União Europeia ou destruí-la.

A causa imediata da revolução é a fúria dos eleitores pela inutilidade e “auto-negociação” de sua classe dominante. Ambos Macron e Le Pen tiram proveito desta frustração, mas oferecem diagnósticos radicalmente diferentes para o que aflige a França, assim como soluções igualmente opostas. Marine culpa forças estrangeiras e promete proteger os eleitores com uma combinação de mais barreiras e maior bem estar social. Ela se distanciou do passado antissemita de seu partido (banindo o próprio pai do partido que ele fundou), mas apela para aqueles que querem excluir o resto do mundo. Para ela, globalização é uma ameaça aos empregos franceses e islâmicos como fontes de terror que tornam perigoso usar saias curtas em público. Para ela, a União Europeia é um “monstro anti-democrático”. Ela promete fechar mesquitas radicais, diminuir o fluxo de imigrantes, obstruir o comércio internacional, trocar o euro pelo franco francês e organizar um referendo para deixar a UE.

O instintos de Emmanuel Macron são o oposto. Ele acha que abrir as fronteiras iria fortalecer a França. Ele é fortemente pró-comércio, pró-competição, pró-imigrantes e pró-UE. Abraça a diversidade cultural e interrupção tecnológica, e acredita que reduzir as proteções trabalhistas é a solução para criar mais empregos para os franceses. Apesar de ainda não ter uma política precisa, Macron faz a linha do revolucionário pró-globalização.

Ambos os candidatos teriam dificuldades em concretizar suas promessas. Mesmo se ganhasse, o partido de Le Pen não ganharia a maioria na assembleia nacional. E Macron quase não tem um partido.

