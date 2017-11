SETOR PROMISSOR

Empresas de tecnologia da China apostam em carros inteligentes As três principais empresas de tecnologia chinesas iniciaram uma corrida pela liderança no setor de carros inteligentes e conectados à internet

Ao longo dos últimos cinco anos as três maiores empresas de tecnologia da China, a Alibaba, a Baidu e a Tencent, competiram pela liderança no ramo de aplicativos para smartphones. Agora, as gigantes do setor voltam as atenções para outro mercado promissor: o dos carros inteligentes e conectados à internet.

Tais veículos, apelidados de smartphones sobre rodas, prometem ser a nova grande disputa do mercado automotivo. A Banma, uma joint venture entre da Alibaba com a montadora de Xangai SAIC, assumiu a liderança na produção de sistemas operacionais para carros inteligentes, ramo que inclui telas sensíveis ao toque e mapas GPS, funções normalmente encontradas em smartphones.

O software desenvolvido pela Banma, o AliOS, foi incluído no Roewe RX5 um modelo SUV, lançado em junho do ano passado como o primeiro carro inteligente do mundo. Desde então, as vendas do carro dispararam, fazendo dele o sexto mais vendido na China. Segundo uma pesquisa de satisfação, 75% dos que compraram o carro afirmaram que foram motivados por tecnologias oferecidas pelo veículo, como uma grande tela sensível ao toque e o próprio sistema operacional.

Em entrevista ao Financial Times, o chefe executivo da Banma, Alex Shi, adiantou que a empresa planeja em breve investir em outros softwares para o carro não relacionados à direção, como aplicativos para compras e entretenimento. “Talvez de forma tão significativa quanto os atuais aplicativos de smartphones que não são relacionados a ligações”, diz Shi.

Já a rival da Banma, a Tencent, anunciou no mês passado uma joint venture com a Guangzhou Automobile Group Company para a produção de carros inteligentes. Em um movimento similar ao da concorrente, a Tencent mostra que há espaço para disputa no setor. Especialmente na China, onde os motoristas são amplamente conectados.

Segundo uma pesquisa da consultora McKinsey, a conectividade é um elemento essencial e decisivo para os consumidores chineses. “Os consumidores chineses são mais conectados que seus homólogos na Europa e nos EUA, portanto a conectividade no carro é uma extensão natural de sua conectividade cotidiana”, diz um relatório da consultora.

Segundo o levantamento, 75% dos chineses entrevistados afirmaram que estariam dispostos a trocar uma montadora por outra em prol da conectividade, em comparação com 37% de americanos e 19% de alemães que deram a mesma resposta.

