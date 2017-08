ESTADOS UNIDOS

Entenda 3 pontos cruciais sobre Charlottesville Para entender a dimensão do que está acontecendo nos EUA, é preciso esclarecer algumas das polêmicas do caso de Charlottesville

No último sábado, 12, a cidade de Charlottesville, na Virgínia, nos Estados Unidos, foi alvo de um protesto organizado por grupos a favor da supremacia branca. Integrantes da marcha Unite the Right (“Unir a direita”, em tradução livre) gritaram palavras de ordem nazistas contra negros, imigrantes, homossexuais e judeus, além de acenderem tochas em alusão ao grupo racista Ku Klux Klan. Membros da comunidade local, antifascistas e apoiadores da Black Live Matters, além de outros grupos, tentaram impedir a marcha. O conflito deixou três mortos e mais de 50 feridos.

Heather Heyer, de 32 anos, H. Jay Cullen, de 48 anos, e Berke M.M. Bates, que completaria 41 anos no próximo domingo foram as vítimas fatais. A assistente jurídica Heather Heyer foi uma das atropeladas por um carro que avançou sobre manifestantes. O motorista, James Alex Field, um jovem branco de 20 anos, foi preso logo em seguida e vai responder por homicídio doloso (quando há intenção de matar). Cullen e Bates eram policiais e monitoravam a marcha quando o helicóptero em que estavam caiu. As causas da queda estão sendo investigadas.

Para entender melhor o que está acontecendo nos Estados Unidos, é preciso esclarecer algumas das polêmicas do caso de Charlottesville.

Por que em Charlottesville?

Apesar de pequena, com pouco mais de 50 mil habitantes, a cidade é palco de uma polêmica. Ela pretende retirar a estátua do general confederado Robert E. Lee de um parque municipal. Lee comandou as forças da Virgínia na Guerra Civil americana.

Naquela época, a Virginia fazia parte dos Estados Confederados (união de seis estados separatistas do sul dos Estados Unidos). Esses estados buscaram a independência para impedir a abolição da escravidão, pois defendiam uma economia agrícola com base na mão-de-obra escrava.

Várias cidades americanas vêm retirando homenagens a militares confederados e alguns também defendem a extinção da bandeira confederada, o que tem gerado um grande embate. Isso porque para os críticos, a bandeira confederada é um símbolo racista, comparável à suástica. Tal opinião também é compartilhada por supremacistas, como o atirador Dylann Storm Roof, que em 2015 matou nove negros em uma igreja em Charleston, na Carolina do Sul. Roof costumava postar fotos em redes sociais junto à bandeira confederada.

Porém, muitos americanos moradores do sul do país enxergam a bandeira não como um símbolo racista, mas sim uma representação da cultura e costumes sulistas, considerando que o contexto histórico atual é bem diferente do visto durante a Guerra de Secessão. Por conta disso, são contra a extinção da bandeira.

Críticas a Trump

No último sábado, 12, Donald Trump tuitou que todos devem ficar unidos e condenar tudo o que representa o ódio. O presidente americano também disse que nos Estados Unidos não há lugar para esse tipo de violência.

O presidente recebeu críticas de democratas e até de republicanos por não ter apontado os grupos extremistas em sua declaração logo após os confrontos em Charlottesville. Na avaliação dos críticos, a mensagem divulgada deixou implícita tanto uma condenação dos manifestantes de extrema-direita quanto dos anti-extremistas pelos violentos confrontos.

No último domingo, 13, foi a vez da Casa Branca se posicionar. “O presidente disse de maneira muito forte em sua declaração no sábado que ele condena todas as formas de violência, intolerância e ódio, e claro que isso inclui os supremacistas brancos, a KKK, neo-Nazi e todos os grupos extremistas. Ele pediu união nacional e que todos os americanos estejam unidos”, disse o comunicado.

Apenas na última-segunda-feira, 14, Donald Trump criticou os neonazistas, membros da Ku Klux Klan e os militantes da supremacia branca em um discurso.“O racismo é maligno e aqueles que causam violência em seu nome são criminosos e bandidos, incluindo a Ku Klux Klan, os neonazistas e os militantes da supremacia branca, além de outros grupos de ódio, que são repugnantes a tudo que nós mais valorizamos na América”.

No entanto, não deixou de criticar a mídia em outro tuíte sobre o assunto. Ele disse que acrescentou comentários sobre o caso de Charlottesville e percebeu mais uma vez que a “mídia de notícias falsas” nunca vai ficar satisfeita.

Derrubada de estátua na Carolina do Norte

Na noite de segunda, 14, manifestantes derrubaram uma estátua de um soldado confederado em Durham, na Carolina do Norte. Um grupo com mais de cem pessoas, que incluía anti-fascistas , segundo o The News & Observer, derrubaram a estátua que ficava em frente ao Durham County Courthouse.

A polícia de Durham declarou que não prendeu ninguém porque a propriedade é do condado, logo está sob jurisdição do xerife do condado. Ainda não está claro se esse departamento prendeu alguém.

A remoção da estátua resultou em fortes reações nas redes sociais, tocando exatamente na ferida dos símbolos confederados. “Como manifestantes derrubando um estátua da Guerra Civil em Durham, na Carolina do Norte, é diferente do Estado Islâmico destruindo relíquias históricas e museus?”, disse uma internauta. “Derrubar monumentos confederados não é apagar a história, é declarar que algumas partes dela pertencem a um museu e não a um pedestal”, defendeu a outra.

