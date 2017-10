Astronomia

Entenda por que a Lua está se afastando da Terra A cada ano que passa, a Lua se distancia 4 cm da Terra. Saiba por que isso acontece e quais são seus efeitos sobre o planeta

A cada ano que passa, a Lua se distancia cerca de 4 cm da Terra. Atualmente ela está 18 vezes mais longe do que estava quando se formou, há 4,5 bilhões de anos.

Essa distância pode ser medida graças a pequenos espelhos refletores posicionados na Lua durante a missão Apollo, feita pela Nasa, entre 1969 e 1972. Desde que os espelhos foram colocados no satélite, astrônomos fazem disparos de raio laser, em intervalos de tempo regulares, para medir o quanto o satélite se distanciou do planeta.

A razão desse distanciamento está na rotação terrestre. A fricção da superfície da Terra com os oceanos fazem com que, ao longo do tempo, o planeta gire pouco mais devagar em torno do seu próprio eixo.

Como Lua e Terra são ligadas por uma espécie de “abraço gravitacional”, essa rotação mais lenta influi diretamente em nosso satélite. À medida que a Terra reduz a velocidade, a Lua acelera. E em órbita, quando algum corpo celeste acelera, é empurrado para fora.

Com a Lua mais longe, os dias ficariam mais longos, os invernos mais frios e os verões muito mais quentes. As marés, também influenciadas pela Lua, seriam mantidas graças à atuação do Sol, porém em versões bem mais suaves.

Mesmo com esse distanciamento, a Lua nunca escaparia da Terra. Isso porque, em algum momento, a velocidade de ambas chegaria ao equilíbrio, fazendo a Lua deixar de se afastar. Mas antes disso, o Sol se expandirá e engolirá todo o sistema solar, o que está previsto para ocorrer em 5 bilhões de anos.

