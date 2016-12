JOGOS DE AZAR

Entra em vigor no Japão polêmica lei que legaliza cassinos Oposição diz que abertura de cassinos pode reativar o problema da ludopatia (dependência ao jogo) no país

Uma controversa lei que legaliza a abertura de cassinos entrou em vigor nesta segunda-feira, 26, no Japão. A medida, impulsionada pelo Partido Liberal-Democrata, do premier Shinzo Abe, tem a rejeição majoritária da oposição.

Com a nova lei, serão permitidos jogos de azar em cassinos de hotéis e complexos de lazer. A oposição considera que a abertura de cassinos pode reativar o problema da ludopatia (dependência ao jogo) no país e também colocar em risco a segurança pública.

O governo agora vai ampliar a legislação para implementar a norma e também visando enfrentar os problemas associados aos cassinos, incluindo a dependência ao jogo e a participação do crime organizado nos negócios.

A legislação japonesa proíbe, de forma geral, apostas e jogos de azar. Cabe exceções nos casos de corridas de cavalos e esportes a motor, além de loterias administradas por governos locais.

O governante Partido Liberal-Democrata argumenta que a legalização dos cassinos visa atrair mais visitantes estrangeiros além de fomentar a despesa deles no Japão. A medida também está incluída em um projeto de promoção do turismo no país.

