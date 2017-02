NOVA VOTAÇÃO

Escócia cogita ideia de novo plebiscito separatista Ideia vem ganhando força após o Brexit, rejeitado pelos escoceses e consolidado pelos ingleses

Em maio deste ano, a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, fez um discurso no Congresso do país, em que se comprometeu a realizar um novo plebiscito de independência do Reino Unido, caso o Brexit fosse aprovado.

O primeiro plebiscito sobre o tema foi feito em setembro de 2014. Nele, 55,3% dos eleitores votaram pela permanência do país no Reino Unido, contra 44,7% que votaram pela separação. Agora, com a consolidação do Brexit, há chances reais de um novo referendo, já que a maioria dos escoceses é contra a saída do Reino Unido da União Europeia. Para ter uma ideia, enquanto 53% dos ingleses votaram a favor do Brexit, 62% dos escoceses votaram contra.

Tal fato deixa Nicola Sturgeon em apuros. Além de muitos membros de sua legenda, o Partido Nacional Escocês (SNP, na sigla em inglês), serem a favor de um novo plebiscito, a população já começa a se movimentar. Nas ruas, já é possível ver adesivos de “Yes2” (um discurso nacionalista a favor de um novo plebiscito).

O sentimento nacionalista e contrário ao Brexit, no entanto, ignora o fato de que a Escócia pagaria um preço alto pela separação do Reino Unido. Para ganhar tempo, Nicola anunciou que o plebiscito seria feito antes de 2019, “caso fosse necessário para proteger os interesses do país”.

Agora, a primeira-ministra está enrolando os membros de seu partido. Ela está blefando. Porém, isso está gerando rupturas dentro da legenda. Membros do SNP começam a questionar o que falta para o plebiscito ser realizado. Logo, se eles realmente quiserem uma nova consulta popular, ela eventualmente terá que fazer isso.

