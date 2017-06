RELATÓRIO

Esforços para combater evasão escolar falharam, diz Unesco Segundo relatório da Unesco, o número de jovens fora das salas de aula se mantém consistente, sobretudo na África Subsaariana

Um novo relatório divulgado nesta semana pela Unesco aponta que seus recentes esforços para aumentar o número de crianças na escola tem sido insuficientes. De acordo com o relatório, o índice de evasão escolar no mundo ainda é bastante consistente e os números devem se manter altos por gerações.

Segundo a Unesco, cerca de 264 milhões de crianças e adolescentes do mundo estavam fora das salas de aula em 2015 e os números se mantém praticamente inalterados desde 2012. Além disso, o relatório aponta que 9% de todas as crianças no mundo em idade de frequentar o ensino primário não têm acesso a uma escola. Os valores são ainda maiores para o ensino fundamental e médio – 16% e 37%, respectivamente.

Para a entidade os números são reflexos graves da pobreza no mundo. A Unesco estima que a pobreza global poderia ser reduzida pela metade se todos os jovens completassem pelo menos o ensino secundário.

A região apontada com os piores índices de evasão escolar é a África Subsaariana. Segundo o relatório, mais da metade dos jovens de 15 a 17 anos na região estão fora da escola, assim como um terço dos adolescentes entre 12 e 14 anos e um quinto das crianças entre 6 e 11 anos.

Das 61 milhões de crianças no mundo em idade de frequentar escola primária e que não estão na escola, 17 milhões (28%) jamais entrará em uma sala de aula, caso os números se mantenham daqui a uns anos, indica o relatório.

Para a analista de políticas do Relatório de Monitoramento da Educação Global da Unesco, Anna Cristina D’Addio, a falta de progresso nos últimos anos se deve a uma série de fatores complexos. “Em alguns casos, não temos certeza exatamente do que está acontecendo. Por exemplo, estamos sem dados recentes da Nigéria e não temos nenhum dado da República Democrática do Congo”, disse a analista, que também citou a crise de refugiados.

O relatório foi lançado pouco tempo antes do fórum político de alto escalão das Nações Unidas, que será realizado entre os dias 10 e 19 de julho. Nele, serão discutidas alternativas para erradicar a pobreza mundial até 2030.

Fontes:

The Guardian-Drive to get children back to school failing worldwide