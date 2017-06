TERRORISMO

Estado Islâmico reivindica autoria de atentados em Londres Ataques deixaram pelo menos sete mortos

O grupo extremista Estado Islâmico (Isis) assumiu neste domingo, 4, por meio de sua agência Amaq, a autoria dos ataques em Londres na noite de sábado, 3.

Dois ataques, que ocorreram ao redor da London Bridge, deixaram pelo menos sete mortos. Três agressores também foram mortos durante confrontos com agentes de segurança.

Entre 15 e 20 pessoas foram atropeladas por um carro branco sobre a London Bridge no sábado por volta das 22h (horário local). Em um outro local, porém próximo de lá, homens armados com facas atacaram pessoas em um restaurante. A polícia de Londres estima que há pelo menos 48 feridos no total.

Testemunhas citadas por agências de notícias afirmaram ter ouvido os agressores gritarem o nome de “Alá”.

No início da madrugada de domingo, a polícia de Londres declarou que as ações foram terroristas. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, afirmou que se tratou de um “ataque deliberado e covarde contra inocentes londrinos”.

Trata-se do terceiro ataque no Reino Unido em cerca de três meses. O primeiro foi em março, quando cinco pessoas morreram atropeladas na ponte de Westminster, na região do Parlamento britânico. O segundo ataque ocorreu no dia 22 de maio, quando um homem-bomba matou 22 pessoas em um show em Manchester.

Fontes:

Folha de S.Paulo - Atentados matam ao menos sete em Londres; EI reivindica ações