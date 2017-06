ESTADOS UNIDOS

Estudante americano morre após ser solto pela Coreia do Norte Uma semana após ser libertado pelo governo norte-coreano, o estudante Otto Warmbier morreu no centro médico da Universidade de Cincinnati

O estudante americano Otto Warmbier, que retornou em coma aos Estados Unidos na última terça-feira, 13, após um ano e meio detido na Coreia do Norte, morreu nesta segunda-feira, 19, informaram seus pais em comunicado.

“É nosso triste dever informar que nosso filho, Otto Warmbier, completou sua jornada. Cercado por sua família amorosa, Otto morreu hoje às 14h20”, disse o comunicado assinado por seus pais, Fred e Cindy Warmbier.

Warmbier foi preso no aeroporto de Pyongyang em janeiro do ano passado e em março foi condenado pela Suprema Corte norte-coreana a 15 anos de trabalhos forçados. Ele teria roubado um cartaz com propaganda política no hotel que estava hospedado.

De acordo com as autoridades norte-coreanas, Warmbier havia contraído botulismo e tomado uma pílula de sono e com isso esteve em coma durante quase todo o período que esteve detido. Os pais do estudante informaram que, desde que voltou aos Estados Unidos, ele “não podia falar, não podia enxergar e não era capaz de reagir a comandos verbais”.

Segundo os médicos da Universidade de Cincinnati, que examinaram o estudante assim que chegou ao país, Warmbier sofreu lesões relacionadas a uma parada cardiopulmonar e “danos neurológicos severos”. “Infelizmente, as terríveis torturas sofridas por nosso filho nas mãos dos norte-coreanos fizeram com que nenhum outro resultado fosse possível além do que nós vivemos hoje”, disseram os pais do jovem.

Em um comunicado oficial, o presidente dos EUA, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, enviaram condolências à família do estudante e condenaram o governo norte-coreano por sua brutalidade. “O destino de Otto aprofunda a determinação de minha administração em prevenir que esse tipo de tragédia recaia sobre pessoas inocentes pelas mãos de regimes que não respeitam as leis ou a decência humana básica”, disse o presidente americano no comunicado.

