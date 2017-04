SAÚDE

Estudo indica que jovens que não se exercitam têm ossos mais fracos Pesquisa avaliou ossos de 309 jovens por quatro anos

Pesquisadores de duas instituições canadenses chegaram à conclusão de que jovens que se exercitam menos do que o recomendado tendem a ter ossos mais fracos do que seus colegas que realizam ao menos 60 minutos de atividade física diária. A pesquisa foi publicada em março no Jounal of Bone and Medical Research.

Meninos e meninas podem realizar qualquer tipo de atividade física, seja brincar no parque ou correr com o cachorro. Os pesquisadores da Universidade da Colúmbia Britânica e do Instituto de Pesquisa em Saúde Vancouver Coastal avaliaram os ossos de 309 jovens durante quatro anos. Eles usaram imagens de raio-X 3D para comparar os ossos.

“Adolescentes que ficam parados não estão trabalhando seus ossos de forma a promover a força do osso”, diz Leigh Gabell, principal autora do estudo. A força dos ossos é definida pela combinação entre tamanho, densidade e microarquitetura dos ossos.

“Precisamos de abordagens baseadas na escola e na comunidade que facilitem que crianças e suas famílias sejam mais ativas”, afirma Heather McKay, outra autora do estudo.

Fontes:

G1-Adolescentes que não se exercitam têm ossos mais fracos, conclui estudo