INTERFERÊNCIA NAS ELEIÇÕES

EUA preparam pacote de represálias contra a Rússia Ações incluem sanções econômicas e diplomáticas como punição por ciberataques que influenciaram as eleições presidenciais

Os Estados Unidos está prestes a anunciar uma série de medidas para punir a Rússia por interferir nas eleições presidenciais do país.

Segundo fontes próximas à Casa Branca, ouvidas pelo Washington Post, o pacote de represálias inclui sanções econômicas e censura diplomática. Ele está sendo finalizado e deve ser anunciado até a semana que vem.

As sanções são resultados de semanas de debates na Casa Branca sobre como atualizar uma lei criada em 2015 que autoriza o presidente em exercício a tomar ações contra ciberataques estrangeiros contra a segurança nacional e a economia do país, mas não inclui interferências em pleitos eleitorais.

A lei foi feita como uma ameaça para cessar a espionagem de hackers chineses em questões sigilosas de empresas americanas. Ela permite aos EUA congelar seus ativos em países envolvidos no ciberataque, bloqueia transações comerciais e bane a entrada nos EUA de pessoas envolvidas nas ações.

O governo Obama corre contra o tempo para adaptar a lei de forma que ela não possa ser alterada após Donald Trump assumir a presidência. “Parte do objetivo aqui é obter o máximo de apoio público e do Congresso de forma a dificultar a revogação da lei”, disse um membro de alto escalão do governo, em condição de anonimato, ao Washington Post.

Fontes:

The Washingont Post-Obama administration is close to announcing measures to punish Russia for election interference