FRAUDE EM EMISSÕES

EUA processa Fiat Chrysler por fraudar emissões de poluentes Agência ambiental americana acusa montadora de usar dispositivo para manipular emissões de poluentes em mais de 100 mil veículos a diesel

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou na terça-feira, 23, uma queixa civil contra a fabricante de automóveis Fiat Chrysler, acusando-a de instalar um software que manipula as emissões de poluentes em veículos a diesel.

De acordo com a denúncia, cerca de 104 mil carros dos modelos Jeep Grand Cherokee e Dodge Ram 1500, produzidos entre 2014 e 2016 nos Estados Unidos, estão equipados com um dispositivo que manipula a emissão de óxido de nitrogênio (NOx), fazendo-os parecer menos poluentes. Os dois modelos são os mais vendidos no país.

Caso seja condenada, a fabricante poderá ser multada em até US$ 4,6 bilhões. A companhia também enfrenta acusações na Comissão Europeia pelo mesmo motivo. No final do ano passado, o governo da Alemanha apontou o uso de um dispositivo ilegal para fraudar as emissões em testes com os modelos Fiat 500X, Fiat Doblò e Jeep Renegade.

Em nota, a Fiat Chrysler negou que teria instalado o dispositivo nos veículos e disse estar “decepcionada” com o processo contra ela. “Temos a intenção de nos defender de forma intensa, particularmente contra qualquer acusação de que iniciamos um programa deliberado para instalar equipamentos para manipular os testes de emissões nos EUA”, disse a montadora.

O processo vem à tona poucos meses após ser concluído o caso envolvendo a fabricante alemã Volkswagen, que admitiu ter fraudado 11 milhões de veículos pelo mundo – 580 mil somente nos Estados Unidos – no escândalo que ficou conhecido como “dieselgate”. A montadora concordou no início do ano em pagar US$ 4,3 bilhões em multas civis e criminais.

